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12:36 (мск), источник: Sport24

Ковальчук жестко въехал в голову Бобровскому. В меньшинстве его команда забила два гола

Очень эффективное удаление русского форварда.

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Если бы после двух первых недель регулярного чемпионата НХЛ любого российского болельщика спросили, кто победит в противостоянии «Коламбуса» Сергея Бобровского и Артемия Панарина и «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчука, ответ был бы однозначным. Калифорнийцы на тот момент выглядели безнадежно, а «Блю Джекетс» хоть и не отличались стабильностью, но очки набирали исправно.

К началу ноября все стало не так однозначно. «Кингз» начали постепенно выбираться из кризиса, а «Коламбус» погряз в проблемах и конфликтах, связанных с новыми контрактами двух русских звезд.

В субботу Ковальчук, Панарин и Бобровский встретились в Лос-Анджелесе и более приятной эта встреча оказалось для олимпийского чемпиона, который этим летом вернулся в НХЛ после пятилетнего перерыва.

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Хозяева открыли счет в середине первого периода, когда русский голкипер «Блю Джекетс» грубо ошибся после легкого броска с острого угла.

Во второй двадцатиминутке Боб чуть не привез еще один гол — на этот раз он очень неудачно вышел из ворот. «Коламбус» спас Зак Веренски.

Но совсем скоро «Лос-Анджелес» все равно забил. При розыгрыше большинства Ковальчук отдал классную передачу на Джеффа Картера, а тот удачно проверил Бобровского броском в ближний угол.

Нешающий вклад в победу своей команды Ковальчук внес в третьем периоде при счете 2:1. Причем сделал это не самым обычным способом. Во время очередной атаки он не успел затормозить перед воротами соперника и въехал в голову и без того несчастному в последнее время Бобровскому. Выглядело столкновение неприятно, но Сергей смог продолжить матч.

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В следующие две минуты работы у него должно было быть немного — Ковальчука удалили, «Блю Джекетс» получили большинство и шанс сравнять счет. Но вместо этого они дважды пропустили. Сначала пятерка гостей позволила убежать к своим воротам Анже Копитару и Дастину Брауну: словенец бросил и сам добил шайбу, находясь в окружении четырех хоккеистов «Коламбуса». Бобровский психанул и его эмоции понять можно.

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А затем гости еще и организовали для «Лос-Анджелеса» буллит, который уверенно реализовал Браун. Пропустить два гола в большинстве — «Коламбус» просто пробивает дно.

«Лос-Анджелес» по-прежнему находится на последнем месте в Западной конференции, но перспективы новой команды Ильи Ковальчука уже выглядят так ужасно. А вот о клубе Сергея Бобровского и Артемия Панарина сейчас такого не скажешь.

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Лос-Анджелес Кингз 4:1
(1:0, 1:0, 2:1)
Коламбус Блю Джэкетс
4.11.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джон Торторелла
Вратари
Джек Кэмпбелл 11:34 (Дж. Кэмпбелл 12:03) Сергей Бобровский
1-й период
00:48 Джефф Картер
Райан Мюррей 05:45
12:03 Алекс Иафалло (Д. Браун, Дж. Картер)
13:36 Дион Фанеф
Ник Фолиньо 13:36
18:26 Джейк Маззин
2-й период
Оливер Бьоркстранд 20:46
27:54 Джейк Маззин
Джош Андерсон 28:43
30:10 Джефф Картер (И. Ковальчук, Д. Даути)
3-й период
Зак Веренски (Б. Дженнер, Дж. Андерсон) 40:29
Дэвид Савар 42:44
47:31 Илья Ковальчук
47:44 Анже Копитар (Д. Браун, Д. Даути)
48:43 б Дастин Браун
56:08 Мэтт Лафф
Статистика
15 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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