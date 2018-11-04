Ковальчук жестко въехал в голову Бобровскому. В меньшинстве его команда забила два гола
Очень эффективное удаление русского форварда.
Очень эффективное удаление русского форварда.
Если бы после двух первых недель регулярного чемпионата НХЛ любого российского болельщика спросили, кто победит в противостоянии «Коламбуса» Сергея Бобровского и Артемия Панарина и «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчука, ответ был бы однозначным. Калифорнийцы на тот момент выглядели безнадежно, а «Блю Джекетс» хоть и не отличались стабильностью, но очки набирали исправно.
К началу ноября все стало не так однозначно. «Кингз» начали постепенно выбираться из кризиса, а «Коламбус» погряз в проблемах и конфликтах, связанных с новыми контрактами двух русских звезд.
В субботу Ковальчук, Панарин и Бобровский встретились в
Хозяева открыли счет в середине первого периода, когда русский голкипер «Блю Джекетс» грубо ошибся после легкого броска с острого угла.
Во второй двадцатиминутке Боб чуть не привез еще один гол — на этот раз он очень неудачно вышел из ворот. «Коламбус» спас Зак Веренски.
Но совсем скоро «Лос-Анджелес» все равно забил. При розыгрыше большинства Ковальчук отдал классную передачу на Джеффа Картера, а тот удачно проверил Бобровского броском в ближний угол.
Нешающий вклад в победу своей команды Ковальчук внес в третьем периоде при счете 2:1. Причем сделал это не самым обычным способом. Во время очередной атаки он не успел затормозить перед воротами соперника и въехал в голову и без того несчастному в последнее время Бобровскому. Выглядело столкновение неприятно, но Сергей смог продолжить матч.
В следующие две минуты работы у него должно было быть немного — Ковальчука удалили, «Блю Джекетс» получили большинство и шанс сравнять счет. Но вместо этого они дважды пропустили. Сначала пятерка гостей позволила убежать к своим воротам Анже Копитару и Дастину Брауну: словенец бросил и сам добил шайбу, находясь в окружении четырех хоккеистов «Коламбуса». Бобровский психанул и его эмоции понять можно.
А затем гости еще и организовали для «Лос-Анджелеса» буллит, который уверенно реализовал Браун. Пропустить два гола в большинстве — «Коламбус» просто пробивает дно.
«Лос-Анджелес»
|Лос-Анджелес Кингз
|
4:1
(1:0, 1:0, 2:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джон Стивенс
|Джон Торторелла
|Джек Кэмпбелл 11:34 (Дж. Кэмпбелл 12:03)
|Сергей Бобровский
|1-й период
|00:48
|Джефф Картер
|Райан Мюррей
|05:45
|12:03
|Алекс Иафалло (Д. Браун, Дж. Картер)
|13:36
|Дион Фанеф
|Ник Фолиньо
|13:36
|18:26
|Джейк Маззин
|2-й период
|Оливер Бьоркстранд
|20:46
|27:54
|Джейк Маззин
|Джош Андерсон
|28:43
|30:10
|Джефф Картер (И. Ковальчук, Д. Даути)
|3-й период
|Зак Веренски (Б. Дженнер, Дж. Андерсон)
|40:29
|Дэвид Савар
|42:44
|47:31
|Илья Ковальчук
|47:44
|Анже Копитар (Д. Браун, Д. Даути)
|48:43
|б
|Дастин Браун
|56:08
|Мэтт Лафф
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Д. Браун (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз)