Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» отправил в отставку главного тренера команды Стивенса
ТАСС, 4 ноября. Джон Стивенс отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает
ТАСС, 4 ноября. Джон Стивенс отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес». Об этом сообщает
Отмечается, что также в отставку отправлен ассистент главного тренера Дон Начбаур. Новым главным тренером «Лос-Анджелеса» стал Уилли Дежарден, его ассистентом — Марко Штурм. «Лос-Анджелес», в составе которого выступает российский нападающий Илья Ковальчук, в текущем сезоне НХЛ занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 13 матчах девять очков.
«Это критический момент в сезоне, наши результаты на сегодняшний день не соответствуют нашим ожиданиям, — сказал генеральный менеджер “Лос-Анджелеса” Роб Блэйк. — Это трудное решение, но оно необходимо. Мы очень уважаем и ценим работу Джона в нашей команде. Он был ключевой частью прошлых успехов клуба, и мы очень благодарны за его большой вклад».
Стивенс работал в «Лос-Анджелесе» с 2010 года, до 2017 года он был помощником главного тренера Дэррила Саттера, став двукратным обладателем Кубка Стэнли с командой (2012, 2014). Под руководством Стивенса «Лос-Анджелес» сыграл 99 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых одержал 51 победу и потерпел 39 поражений в основное время (9 — в овертаймах и по буллитам).
Дежарден в НХЛ работал только в «Ванкувере» с 2014-го по 2017 год, на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане он возглавлял сборную Канады. 40-летний Марко Штурм, проведший в НХЛ 14 сезонов в качестве игрока, является действующим главным тренером сборной Германии. Под его руководством немецкая команда стала серебряным призером Олимпиады в Пхёнчхане, показав лучший результат в своей истории.