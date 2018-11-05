НХЛ начала переговоры по новому коллективному соглашению
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков приступили к обсуждению нового коллективного соглашения, сообщает Sportsnet.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков приступили к обсуждению нового коллективного соглашения, сообщает Sportsnet.
Нынешний договор истекает в сезоне-2020/21.
По информации источника, возможные проблемы в обсуждениях могут возникнуть
Стоит отметить, уже в сентябре 2019 года стороны могут выступить за досрочное прекращение действия нынешнего соглашения в 2020 году.