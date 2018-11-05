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09:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

НХЛ начала переговоры по новому коллективному соглашению

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков приступили к обсуждению нового коллективного соглашения, сообщает Sportsnet.

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Нынешний договор истекает в сезоне-2020/21.

По информации источника, возможные проблемы в обсуждениях могут возникнуть из-за Кубка мира в 2020 году и изменение формата плей-офф.

Стоит отметить, уже в сентябре 2019 года стороны могут выступить за досрочное прекращение действия нынешнего соглашения в 2020 году.

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