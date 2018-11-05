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09:51 (мск), источник: ТАСС

Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

ТАСС, 5 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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У победителей шайбы забросили Нил Пионк (21-я минута) и Джимми Веси (22, 59). В составе проигравших отличился Конон Шири (47).

Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 4 очка (1 шайба + передачи) в 13 матчах. Форвард был признан третьей звездой встречи. Его партнер по команде Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных по решению тренера игр, результативными действиями он не отметился.

В другом матче дня «Оттава» дома в овертайме проиграла «Тампе-Бэй» со счетом 3:4.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Рейнджерс 3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
Баффало Сэйбрз
5.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид Куинн Фил Хаусли
Вратари
Хенрик Лундквист Картер Хаттон 57:53 (К. Хаттон 58:09-58:22)
1-й период
13:57 Брендан Смит
16:26 Владислав Наместников
2-й период
20:41 Нил Пионк (В. Наместников, М. Зибанежад)
21:00 Джимми Веси (Б. Хауден, Й. Фаст)
26:44 Коди Маклеод
28:53 Брендан Смит
3-й период
Конор Шири 46:07
Зак Богосян 52:40
58:09 п.в. Джимми Веси (Б. Шей)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), В. Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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