Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
ТАСС, 5 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 ноября. «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Баффало» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Нил Пионк (21-я минута) и Джимми Веси (22, 59). В составе проигравших отличился Конон Шири (47).
Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 4 очка (1 шайба + передачи) в 13 матчах. Форвард был признан третьей звездой встречи. Его партнер по команде Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных по решению тренера игр, результативными действиями он не отметился.
В другом матче дня «Оттава» дома в овертайме проиграла «Тампе-Бэй» со счетом 3:4.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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3:1
(0:0, 2:0, 1:1)
|Баффало Сэйбрз
|Дэвид Куинн
|Фил Хаусли
|Хенрик Лундквист
|Картер Хаттон 57:53 (К. Хаттон 58:09-58:22)
|1-й период
|13:57
|Брендан Смит
|16:26
|Владислав Наместников
|2-й период
|20:41
|Нил Пионк (В. Наместников, М. Зибанежад)
|21:00
|Джимми Веси (Б. Хауден, Й. Фаст)
|26:44
|Коди Маклеод
|28:53
|Брендан Смит
|3-й период
|Конор Шири
|46:07
|Зак Богосян
|52:40
|58:09
|п.в.
|Джимми Веси (Б. Шей)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), В. Наместников (Нью-Йорк Рейнджерс)