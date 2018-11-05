Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на его счету 4 очка (1 шайба + передачи) в 13 матчах. Форвард был признан третьей звездой встречи. Его партнер по команде Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных по решению тренера игр, результативными действиями он не отметился.