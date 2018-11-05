Реализованные удаления Кучерова и Сергачёва не помешали «Тампе» победить
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1).
В первом периоде гости дважды отличились в большинстве после удаления российских игроков «молний» Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва — голы на счету Бобби Райана и Максима Лажуа. Гости отыгрались стараниями Седрика Пакетта и Мэттью Жозефа, но за пять до окончания основного времени «сенаторы» благодаря шайбе Коди Сеси вновь вышли вперёд. «Тампа» восстановила равновесие, сняв вратаря и реализовав удаление на Сергачёве. А победу клубу из штата Флорида принёс точный бросок Янни Гурда в овертайме.
Никита Кучеров заработал показатель полезности «-1» и пять раз бросил в створ ворот за 18 минут и 35 секунд, проведённых на льду. У Сергачёва «0», два броска и 18.12. Андрей Василевский участия во встрече не принимал.
|Оттава Сенаторз
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3:4 ОТ
(2:0, 0:1, 1:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Ги Буше
|Джон Купер
|Крэйг Андерсон 55:11 (К. Андерсон 55:16)
|Луи Доминге 58:20 (Л. Доминге 59:33)
|1-й период
|Михаил Сергачев
|04:32
|04:55
|Бобби Райан (Марк Стоун, Т. Шабо)
|12:15
|Крис Тирни
|Никита Кучеров
|14:05
|14:49
|Максим Ладжой (Р. Дзингел, Мик. Бедкер)
|2-й период
|Седрик Пакетт (А. Эрне, Р. Макдона)
|20:38
|21:48
|Марк Боровицки
|Адам Эрне
|25:00
|3-й период
|Матье Жозеф (Э. Чирелли, А. Строльман)
|43:04
|55:16
|Коди Сиси (К. Тирни, Марк Стоун)
|58:20
|Миккель Бедкер
|Брэйден Пойнт (Т. Джонсон, Р. Макдона)
|59:33
|Овертайм
|Янни Гурд (Б. Пойнт, Р. Макдона)
|60:14
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)