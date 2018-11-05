Реализованные удаления Кучерова и Сергачёва не помешали «Тампе» победить

В первом периоде гости дважды отличились в большинстве после удаления российских игроков «молний» Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва — голы на счету Бобби Райана и Максима Лажуа. Гости отыгрались стараниями Седрика Пакетта и Мэттью Жозефа, но за пять до окончания основного времени «сенаторы» благодаря шайбе Коди Сеси вновь вышли вперёд. «Тампа» восстановила равновесие, сняв вратаря и реализовав удаление на Сергачёве. А победу клубу из штата Флорида принёс точный бросок Янни Гурда в овертайме.