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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Реализованные удаления Кучерова и Сергачёва не помешали «Тампе» победить

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1).

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В первом периоде гости дважды отличились в большинстве после удаления российских игроков «молний» Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва — голы на счету Бобби Райана и Максима Лажуа. Гости отыгрались стараниями Седрика Пакетта и Мэттью Жозефа, но за пять до окончания основного времени «сенаторы» благодаря шайбе Коди Сеси вновь вышли вперёд. «Тампа» восстановила равновесие, сняв вратаря и реализовав удаление на Сергачёве. А победу клубу из штата Флорида принёс точный бросок Янни Гурда в овертайме.

Никита Кучеров заработал показатель полезности «-1» и пять раз бросил в створ ворот за 18 минут и 35 секунд, проведённых на льду. У Сергачёва «0», два броска и 18.12. Андрей Василевский участия во встрече не принимал.

Оттава Сенаторз 3:4 ОТ
(2:0, 0:1, 1:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
5.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Джон Купер
Вратари
Крэйг Андерсон 55:11 (К. Андерсон 55:16) Луи Доминге 58:20 (Л. Доминге 59:33)
1-й период
Михаил Сергачев 04:32
04:55 Бобби Райан (Марк Стоун, Т. Шабо)
12:15 Крис Тирни
Никита Кучеров 14:05
14:49 Максим Ладжой (Р. Дзингел, Мик. Бедкер)
2-й период
Седрик Пакетт (А. Эрне, Р. Макдона) 20:38
21:48 Марк Боровицки
Адам Эрне 25:00
3-й период
Матье Жозеф (Э. Чирелли, А. Строльман) 43:04
55:16 Коди Сиси (К. Тирни, Марк Стоун)
58:20 Миккель Бедкер
Брэйден Пойнт (Т. Джонсон, Р. Макдона) 59:33
Овертайм
Янни Гурд (Б. Пойнт, Р. Макдона) 60:14
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Андерсон (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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