«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик

Первый период вышел безголевым, а счёт на 24-й минуте открыл нападающий гостей Пьер-Люк Дюбуа. По ходу второго игрового отрезка «утки» не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд — дубль в активе защитника Кэма Фаулера. «Жакеты» отыгрались за 32 секунды до истечения основного времени, сняв вратаря. Но победу хозяевам принёс всё тот же Фаулер, оформивший хет-трик.