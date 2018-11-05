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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ Анахайм Дакс" в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2.

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Источник: AP 2018

Первый период вышел безголевым, а счёт на 24-й минуте открыл нападающий гостей Пьер-Люк Дюбуа. По ходу второго игрового отрезка «утки» не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд — дубль в активе защитника Кэма Фаулера. «Жакеты» отыгрались за 32 секунды до истечения основного времени, сняв вратаря. Но победу хозяевам принёс всё тот же Фаулер, оформивший хет-трик.

Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот, сыграв 22 минуты и 44 секунды. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

«Анахайм» прервал серию поражений из семи матчей, «утки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Коламбус» (15) — восьмой на Востоке.

Анахайм Дакс 3:2 ОТ
(0:0, 2:1, 0:1)
Коламбус Блю Джэкетс
5.11.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Джон Торторелла
Вратари
Джон Гибсон Йоонас Корписало 59:04 (Й. Корписало 59:28)
1-й период
00:45 Якоб Ларссон
Пьер-Люк Дюбуа 04:53
Пьер-Люк Дюбуа 07:41
13:24 Сэм Кэррик
2-й период
Пьер-Люк Дюбуа 21:22
Пьер-Люк Дюбуа (Б. Дженнер, С. Джонс) 23:33
27:23 Райан Кеслер
Джош Андерсон 27:42
29:09 Кэм Фаулер (Р. Ракелль, Б. Монтур)
32:00 Якоб Сильверберг
38:26 Кэм Фаулер (И. Лундстрем, К. Шервуд)
39:00 Хампус Линдхольм
3-й период
42:38 Кэм Фаулер
Александр Веннберг 43:50
Пьер-Люк Дюбуа (Б. Дубински, С. Джонс) 59:28
Овертайм
60:36 Кэм Фаулер (Я. Сильверберг, А. Хенрик)
Статистика
12 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Фаулер (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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