«Анахайм прервал серию поражений и обыграл «Коламбус», у Фаулера хет-трик
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ Анахайм Дакс" в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ Анахайм Дакс" в овертайме обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 3:2.
Первый период вышел безголевым, а счёт на 24-й минуте открыл нападающий гостей
Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1», дважды бросил в створ ворот, сыграв 22 минуты и 44 секунды. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.
«Анахайм» прервал серию поражений из семи матчей, «утки» поднялись на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 15 очков. «Коламбус» (15) — восьмой на Востоке.
|Анахайм Дакс
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3:2 ОТ
(0:0, 2:1, 0:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Рэнди Карлайл
|Джон Торторелла
|Джон Гибсон
|Йоонас Корписало 59:04 (Й. Корписало 59:28)
|1-й период
|00:45
|Якоб Ларссон
|Пьер-Люк Дюбуа
|04:53
|Пьер-Люк Дюбуа
|07:41
|13:24
|Сэм Кэррик
|2-й период
|Пьер-Люк Дюбуа
|21:22
|Пьер-Люк Дюбуа (Б. Дженнер, С. Джонс)
|23:33
|27:23
|Райан Кеслер
|Джош Андерсон
|27:42
|29:09
|Кэм Фаулер (Р. Ракелль, Б. Монтур)
|32:00
|Якоб Сильверберг
|38:26
|Кэм Фаулер (И. Лундстрем, К. Шервуд)
|39:00
|Хампус Линдхольм
|3-й период
|42:38
|Кэм Фаулер
|Александр Веннберг
|43:50
|Пьер-Люк Дюбуа (Б. Дубински, С. Джонс)
|59:28
|Овертайм
|60:36
|Кэм Фаулер (Я. Сильверберг, А. Хенрик)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Фаулер (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс)