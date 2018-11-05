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10:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренера Ковальчука отправили в отставку. Его сменщик — ошибка «Лос-Анджелеса»

Мнение корреспондента «СЭ» Игоря Еронко о перестановках в «Кингз».

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Источник: Спорт-Экспресс

Вас не должно смущать, что Джона Стивенса уволили после победы. Решение, естественно, было принято до победной встречи с «Коламбусом». Вероятно, после поражения от «Филадельфии». Просто нужно было время, чтобы найти замену. В НХЛ если и увольняют тренеров без плана дальнейших действий, как это часто бывает в КХЛ, то происходит подобное ближе к концу сезона, когда, скажем, шансы на плей-офф потеряны.

После ужасного матча с «Баффало» Стивенс заявил, что его игроки перестали работать над собой. Что им, конечно же, не понравилось, ухудшив и без того потерянный контакт между хоккеистами и тренером, порой что-то бессвязно мямлившим после игр, что ему совсем не свойственно — разговаривать он всегда умел.

Роб Блэйк, комментируя отставку главного тренера, заявил, что команде явно не хватает эмоциональной вовлеченности. Что она потухла, и случилось это еще в тренировочном лагере. А без должного уровня самоотдачи и отсутствия страсти в игре «Кингз» — не «Кингз». Знаменитый в прошлом защитник отчасти прав, но лишь отчасти.

На самом деле с возвращением Дастина Брауна, сломавшегося еще до начала регулярки. «Лос-Анджелес» вполне себе начал биться. И даже выиграл два матча из трех с ним в составе. Дрю Даути после победы над «Джекетс» говорил, что все уже нормально, что им просто не хватало Дастина. Но — Блэйк уже все решил. И сделал ставку на Уилли Дежардена, отрядив к нему в ассистенты Марко Штурма, финалиста Олимпиады в Пхенчхане, возглавлявшего сборную Германии. Мол, Дежарден поведет команду в правильном направлении и сможет достучаться до хоккеистов.

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Можно было бы понять, будь «Короли» молодой перспективной командой. Но она одна из самых возрастных! Там в лидерах — сплошь многоопытные миллионеры. Которых не надо учить. Которых просто так не подтолкнешь к чему-то. Нужно нажимать правильные кнопки. Дежарден успешно работал в CHL, молодежной лиге. Успешно работал в АХЛ, где тоже было много молодых ребят. В «Ванкувере» у него был только один хороший сезон, пусть и с вылетом в первом раунде, и тот — на контрасте с Джоном Тортореллой, учившем братьев Сединов блокировать броски. Следующие два получились кошмарными. И единственное, за что стоит Дежардена благодарить — высокий выбор на драфте-2017, благодаря которому удалось разжиться Элиасом Петтерссоном.

Нажимать нужные кнопки — это не про Уилли. И он слабый методист. Так что есть большие сомнения в том, что он сможет встрепенуть «Лос-Анджелес». Да еще и в отсутствие Куика. Какие-то поползновения, понятно, будут. Но не стоит ожидать резкого ухода от актуального стиля, оставшегося в наследство от Дэррила Саттера. А ползунок стоит резко качнуть, иначе замах на рубль, то бишь на Кубок Стэнли, обернется броском на копейку. Нынешний хоккей «Кингз» больших успехов им в любом случае не принесет.

Характерно, что Дежарден не вырастил ни одной звезды за 8 лет в «Медисин Хэт». И толковых выпускников в фарме «Далласа» у него тоже не было. То были работящие команды. Но в НХЛ одной лишь пахотой никого не удивишь. А не удивляя — ничего не добьешься.

Стивенса уже увольняли в начале сезона — из «Филадельфии». И «Флайерз» вышли в финал. Но там ему на смену пришел Питер Лавиолетт. Тренер, на тот момент являвшийся его антиподом. В резюме которого был Кубок Стэнли. А тут… Блэйк не стал утруждать себя поисками. Возможно, потому что до сих пор платит зарплату Саттеру, а теперь еще и Стивенсу будет — до 2020-го. Контракты тренеров можно расторгнуть лишь по инициативе самих тренеров. Дежарден же обошелся дешево ввиду отсутствия спроса. Роль «исполняющего обязанности» прямо об этом говорит. Хотя Роб уже объявил, что Уилли будет работать до конца сезона. И это, пожалуй, ошибка. Если только параллельно не будут вести поиск. Условный Линди Рафф на контрасте мог бы круто зажечь.

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