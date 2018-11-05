Тренера Ковальчука отправили в отставку. Его сменщик — ошибка «Лос-Анджелеса»

Источник: Спорт-Экспресс

Вас не должно смущать, что Джона Стивенса уволили после победы. Решение, естественно, было принято до победной встречи с «Коламбусом». Вероятно, после поражения от «Филадельфии». Просто нужно было время, чтобы найти замену. В НХЛ если и увольняют тренеров без плана дальнейших действий, как это часто бывает в КХЛ, то происходит подобное ближе к концу сезона, когда, скажем, шансы на плей-офф потеряны.

После ужасного матча с «Баффало» Стивенс заявил, что его игроки перестали работать над собой. Что им, конечно же, не понравилось, ухудшив и без того потерянный контакт между хоккеистами и тренером, порой что-то бессвязно мямлившим после игр, что ему совсем не свойственно — разговаривать он всегда умел.

Роб Блэйк, комментируя отставку главного тренера, заявил, что команде явно не хватает эмоциональной вовлеченности. Что она потухла, и случилось это еще в тренировочном лагере. А без должного уровня самоотдачи и отсутствия страсти в игре «Кингз» — не «Кингз». Знаменитый в прошлом защитник отчасти прав, но лишь отчасти.

На самом деле с возвращением Дастина Брауна, сломавшегося еще до начала регулярки. «Лос-Анджелес» вполне себе начал биться. И даже выиграл два матча из трех с ним в составе. Дрю Даути после победы над «Джекетс» говорил, что все уже нормально, что им просто не хватало Дастина. Но — Блэйк уже все решил. И сделал ставку на Уилли Дежардена, отрядив к нему в ассистенты Марко Штурма, финалиста Олимпиады в Пхенчхане, возглавлявшего сборную Германии. Мол, Дежарден поведет команду в правильном направлении и сможет достучаться до хоккеистов.

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Можно было бы понять, будь «Короли» молодой перспективной командой. Но она одна из самых возрастных! Там в лидерах — сплошь многоопытные миллионеры. Которых не надо учить. Которых просто так не подтолкнешь к чему-то. Нужно нажимать правильные кнопки. Дежарден успешно работал в CHL, молодежной лиге. Успешно работал в АХЛ, где тоже было много молодых ребят. В «Ванкувере» у него был только один хороший сезон, пусть и с вылетом в первом раунде, и тот — на контрасте с Джоном Тортореллой, учившем братьев Сединов блокировать броски. Следующие два получились кошмарными. И единственное, за что стоит Дежардена благодарить — высокий выбор на драфте-2017, благодаря которому удалось разжиться Элиасом Петтерссоном.

Нажимать нужные кнопки — это не про Уилли. И он слабый методист. Так что есть большие сомнения в том, что он сможет встрепенуть «Лос-Анджелес». Да еще и в отсутствие Куика. Какие-то поползновения, понятно, будут. Но не стоит ожидать резкого ухода от актуального стиля, оставшегося в наследство от Дэррила Саттера. А ползунок стоит резко качнуть, иначе замах на рубль, то бишь на Кубок Стэнли, обернется броском на копейку. Нынешний хоккей «Кингз» больших успехов им в любом случае не принесет.

Характерно, что Дежарден не вырастил ни одной звезды за 8 лет в «Медисин Хэт». И толковых выпускников в фарме «Далласа» у него тоже не было. То были работящие команды. Но в НХЛ одной лишь пахотой никого не удивишь. А не удивляя — ничего не добьешься.