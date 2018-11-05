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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вы верите в это?» Американский защитник поразил команду Панарина хет-триком

В обзоре «СЭ» — главные события игрового дня в НХЛ.

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Лидеры

«Тампа» все же сильнее потенциального аутсайдера. В команде Купера старается каждый, но стабильно хорош пока только Брэйден Пойнт. Накануне он снова сделал именно то, что нужно — сравнял счет за 26 секунд до сирены, а потом соорудил для Гурда гол в овертайме. Вероятно, без стороннего вмешательства здесь не обошлось, ведь незадолго до этого шайба прилетела Пойнту в голову, настроив его на правильную волну. На той же частоте был Райан Макдона. Взгляните, какой классный пас-перехват от отдал Брэйдену. Всего защитник трижды ассистировал партнерам, нанес 9 бросков и однажды вытащил шайбу с ленточки.

Пока Василевский наблюдал за игрой со скамейки, Луи Доминге буквально бросили в пекло. «Сенс» реализовалине самые нужные удаления Сергачева и Кучерова. Когда забивал Сиси, целой тройке гостей, включая Никиту, напомнили, насколько опасно преждевременно выключаться из игры.

Второй шанс

Во время загрузки произошла ошибка.

Тренер «Рейнджерс» вполне доверяет россиянам и при этом готов давать второй шанс. При Дэвиде Куинне Александр Георгиев превратился в полноценного бэкапа Лундквиста. Наместников, похоже, обосновался в первой тройке, с полу слова понимает Зибанежада, да так, что радуется даже штангам напарника. Сегодня Влад не стеснялся выносить соперников, ассистировал партнеру и стал третьей звездой матча.

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