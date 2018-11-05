«Вы верите в это?» Американский защитник поразил команду Панарина хет-триком

Лидеры

«Тампа» все же сильнее потенциального аутсайдера. В команде Купера старается каждый, но стабильно хорош пока только Брэйден Пойнт. Накануне он снова сделал именно то, что нужно — сравнял счет за 26 секунд до сирены, а потом соорудил для Гурда гол в овертайме. Вероятно, без стороннего вмешательства здесь не обошлось, ведь незадолго до этого шайба прилетела Пойнту в голову, настроив его на правильную волну. На той же частоте был Райан Макдона. Взгляните, какой классный пас-перехват от отдал Брэйдену. Всего защитник трижды ассистировал партнерам, нанес 9 бросков и однажды вытащил шайбу с ленточки.