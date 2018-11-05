«Вы верите в это?» Американский защитник поразил команду Панарина хет-триком
В обзоре «СЭ» — главные события игрового дня в НХЛ.
В обзоре «СЭ» — главные события игрового дня в НХЛ.
«Тампа» все же сильнее потенциального аутсайдера. В команде Купера старается каждый, но стабильно хорош пока только Брэйден Пойнт. Накануне он снова сделал именно то, что нужно — сравнял счет за 26 секунд до сирены, а потом соорудил для Гурда гол в овертайме. Вероятно, без стороннего вмешательства здесь не обошлось, ведь незадолго до этого шайба прилетела Пойнту в голову, настроив его на правильную волну. На той же частоте был Райан Макдона. Взгляните, какой классный
Пока Василевский наблюдал за игрой со скамейки, Луи Доминге буквально бросили в пекло. «Сенс» реализовалине самые нужные удаления Сергачева и Кучерова. Когда забивал Сиси, целой тройке гостей, включая Никиту, напомнили, насколько опасно преждевременно выключаться из игры.
Тренер «Рейнджерс» вполне доверяет россиянам и при этом готов давать второй шанс. При Дэвиде Куинне Александр Георгиев превратился в полноценного бэкапа Лундквиста. Наместников, похоже, обосновался в первой тройке, с полу слова понимает Зибанежада, да так, что радуется даже штангам напарника. Сегодня Влад не стеснялся выносить соперников, ассистировал партнеру и стал третьей звездой матча.
Close but no cigar.