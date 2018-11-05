Ковальчука будет тренировать неудачник Олимпиады-2018. Он провалил Игры, но получил работу в НХЛ

Что произошло?

В воскресенье стало известно, что руководство «Лос-Анджелес Кингз» отправило в отставку главного тренера Джона Стивенса. Вместе со Стивенсом клуб покинул его помощник Дон Начбаур. Всполняющим обязанности главного тренера команды Ильи Ковальчука до конца сезона назначен Уилли Дежарден, помогать которому будет генеральный менеджер и главный тренер сборной Германии Марко Штурм.

За что уволили Стивенса?

Стивенс работал в «Лос-Анджелесе» с 2010 года. В качестве ассистента Дэрилла Саттера он помог «Королям» выиграть два Кубка Стэнли. В апреле 2017-го Джон сменил Саттера на посту главного тренера и с первой попытки вывел команду в плей-офф. Правда, там клуб из Калифорнии сразу попал под «Вегас», у которого не смог выиграть ни одного матча, забросив за четыре игры всего три шайбы.

Тем не менее, боссы «Лос-Анджелеса» остались довольны работой Стивенса и рассчитывали на прогресс команды в новом сезоне. Летом «Кингз» подписали новый восьмилетний контракт с ведущим защитником Дрю Даути и выиграли конкуренцию у других клубов за олимпийского чемпиона Илью Ковальчука, вернувшегося в НХЛ через пять лет.

Проблемы у «Королей», которые в ближайшие годы планировали снова замахнуться на Кубок Стэнли, начались еще на предсезонке, где они выиграли только один матч из восьми. А со стартом регулярного чемпионата ничего не изменилось — прямо сейчас калифорнийцы занимают последнее место в Западной конференции. Генеральный менеджер Роб Блэйк признался, что ему непросто далось решение об увольнении Стивенса, но другого способа встряхнуть команду он не нашел.

Это критический момент. Результаты команды гораздо ниже ожиданий руководства. Мы приняли трудное решение, которое считаем необходимым на данном этапе. Руководство уважает и ценит время, которое Джон уделил команде. Он был ключевым элементом прошлого успеха. Мы благодарим Стивенса за его вклад. Роб Блэйк, генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» (Официальный сайт НХЛ).

Кто такой Дежарден?

Самое серьезное достижение в тренерской карьере Дежардена — завоевание главного трофея АХЛ Кубка Колдера с фарм-клубом «Даллас Старз». В Национальной хоккейной лиге 61-летний специалист до этого отработал всего три сезона. В 2014-м ему доверили «Ванкувер Кэнакс», где максимальным результатом Дежардена стал первый раунд плей-офф. Еще два чемпионата под руководством Уилли канадский клуб заканчивал ближе к подвалу Тихоокеанского дивизиона.

В июле 2017-го Дежардена назначили главным тренером сборной Канады, которую он повез на Олимпийские игры в Пхенчхан. Там победителей двух предыдущих Олимпиад ждал адский провал — в полуфинале «Кленовые листья» проиграли команде Германии, в составе которой были исключительно хоккеисты немецкой лиги. Интересно, что помогать Дежардену в «Лос-Анджелесе» будет именно главный тренер Бундестим Марко Штурм.

Дежарден точно не выглядит человеком, с которым «Лос-Анджелес» способен будет взять Кубок Стэнли. Со стороны кажется, что он для «Кингз» — фигура временная. Либо боссы клуба назначили Уилли на время поисков более именитого специалиста, либо его в итоге заменит 40-летний Штурм, который этой зимой был в 56 секундах от того, чтобы сделать сборную Германии олимпийским чемпионом.

Роб Блэйк, генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз»:

«Все пошло не так, как мы ожидали. С самого начала и до сегодняшнего момента команда играла не так, как мы рассчитывали. Мы хотим, чтобы Уилли повысил настрой наших хоккеистов. Нам нужно, чтобы они играли со страстью. Мы рассчитываем, что он может помочь команде в этом плане и мы начнем двигаться в правильном направлении. Мы сделаем так, чтобы хоккеисты стремились играть здесь хорошо.

Посмотрите на тренировочный лагерь, на регулярный чемпионат, какое место мы занимаем. Мы ожидали другого. У нас очень хорошие хоккеисты. Они умеют играть, и мы ждем, что они будут играть с настроем, которого мы пока не наблюдаем. Это ощущение накапливалось у нас по ходу сезона. Нам надо немедленно исправить ситуацию. (Официальный сайт НХЛ).

Что ждет Ковальчука?

Сезон российский форвард начинал в первом звене, но в конце октября, после того как Ковальчук завершил шесть игр подряд с отрицательным показателем полезности, Стивенс перевел его в третью пятерку. При этом, Илья по-прежнему получает много айстайма, когда его команда играет в большинстве. Неудачный старт «Кингз» не мешает Кови лидировать в списке лучших бомбардиров своей команды — за 13 матчей он забросил 7 шайб и отдал 11 передач.

После смены тренера роль Ковальчука в команде вряд ли сильно изменится — в Калифорнии на него по-прежнему рассчитывают, как на одного из лидеров. Возможно, Дежарден попробует найти для Ильи новых партнеров или воссоединит его со словенцем Анже Копитаром. Хотя после перевода российского нападающего в третью пятерку и его личная статистика, и результаты «Лос-Анджелеса» немного улучшились.