Как живёт наш хоккеист в Америке. У него шведская жена и интересная карьера

Источник: Reuters

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов — самый жизнерадостный хоккеист, которого я встречала. Всегда улыбчив и приветлив, причём это не натянутая улыбка, как иногда бывает, а самая что ни на есть искренняя. От него так и веет нескончаемым позитивом, хотя при желании можно найти поводы для расстройства. Весь прошлый сезон его беспокоила травма спины, весной он перенёс операцию, и сейчас получает мало игрового времени. Но он предпочитает думать только о хорошем — о том, что можно снова наслаждаться жизнью без боли, или что «Виннипег» может выиграть Кубок в этом году. В Хельсинки он дал, кажется, первое большое интервью в своей карьере, так мы с коллегами поговорили с ним обо всём на свете. Почему шведы неинтересно живут, как он «обрадовался» обмену в «Баффало», как терпел жуткие боли после травмы спины, почему Макдэвид круче всех, и когда «Виннипег» может выиграть Кубок Стэнли.

«Если нога постоянно немеет, это нормально? Бывало, даже из машины не мог выйти»

— Вы всегда такой жизнерадостный?

— Если жизни не радоваться, о чём вообще думать можно?

— Впервые видим такого позитивного русского хоккеиста.

— Мне кажется, всегда все улыбаются, всегда на шутке.

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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-15T13:28:56+00:00">15 Мар 2018 в 6:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хоккеисты обычно в интервью скромные, тихие.

— Я сам о себе не могу судить, но люди говорят, что я всегда жизнерадостный, улыбаюсь.

— Вы с детства такой?

— Да, может, я дурачок просто (смеётся).



— Возможно, это связано с тем, что вы сделали операцию, и у вас наконец-то перестала болеть спина?

— Может быть. После операции как небо и земля, больше не чувствую боли от травмы, которая меня беспокоила. Могу наслаждаться жизнью больше, чем раньше.



Тут мимо нас проходит Шон Торнтон. «Вот самый угрюмый человек, которого можно найти», — со смехом замечает Дмитрий.



— Тяжело далось решение не делать операцию в середине сезона и подождать до лета?

— Все советовали не делать операцию, потому что после неё уже нет пути назад. Конечно, не народными средствами пытался вылечиться, но неоперативными. Уколы делал, упражнения, восстанавливался. Помогало, но чуть-чуть. Последним резервом была операция, как сделал её, назад уже не смотрю, потому что это было лучшим решением.

— Не пожалели, что раньше её не сделали? Вам удалось в последнем матче плей-офф сыграть.

— Пожалел, что не сделал раньше.



— Был ли риск здоровью, если вообще не делать операцию? Всё могло ухудшаться?

— Нет, я постоянно этим вопросом занимался, делал упражнения. Ухудшений никаких не было, но и улучшений тоже.



— Травма мешала вашей координации? Спина болела, вы были менее ловким, как это сказывалось?

— Не знаю, вы мне скажите, если нога постоянно немеет, это нормально? (смеётся). Можно с этим заниматься так, как раньше?



— Что именно за проблемы со спиной?

— В копчике была грыжа, которая давила на седалищный нерв.



— Всё из-за того злосчастного падения на калитку?

— С того момента началось. Но с того момента, как это случилось и до прошлого сезона были времена, когда у меня вообще не болело.

— Был момент, когда болело так, что не могли встать с кровати?

— Был момент, когда я из машины не мог выйти (смеётся). На игру.



— И что дальше?

— Ничего, губу закусывал и никому не говорил… Это ещё в «Баффало» было.



— Стоят вообще эти жертвы?

— Не знаю. Когда сейчас думаю об этом, то может быть, и не стоили, может, надо раньше было больше внимания обратить на эту проблему. Опять же, я не доктор, не специалист, просто слушал советы врачей, которые говорили «Не делай операцию, уколы тебе помогут, всё хорошо, у тебя не такая большая проблема».



— Вы советовались с канадскими специалистами? Никита Сошников получил сотрясение, когда ещё был в «Торонто», потом говорил, что канадские врачи плохо его лечили, из-за этого у него возникли осложнения.

— Не знаю ничего об этом, не буду ничего говорить. Всё от доктора зависит, есть и в Канаде хорошие специалисты, и плохие в Америке. Надо выбрать того, которому ты доверяешь.



— Говорят, в США большие проблемы с медициной, — очень дорого и часто ставят неверные диагнозы. Если сравнивать с Канадой, там иначе?

— Я не знаю, мы по страховке приходим. Да и вообще в Канаде я ещё не обращался.

«До 45, как Ягр, точно не дотяну, это же ещё 20 лет!»

— Кевин Чевелдэйофф уверен, что вы наберёте форму и будете играть на прежнем уровне.

— Я и сейчас могу на прежнем уровне играть, прекрасно себя чувствую.



— Пол Морис тоже сказал, что вы ещё не набрали игровую форму. Вам такого не говорил?

— Слышал такие слова.



— Сказал, как наберёте форму, будете больше играть.

— Значит, буду набирать игровую форму. Для меня важнее всего, чтобы была игровая практика, игровое время. А если его нет, то как я могу игровую форму набрать?



— Перед сезоном Морис говорил вам, что хочет от вас в этом году?

— Чтобы я играл. Когда приехал в тренировочный лагерь, все удивились, в какой я форме. Я побил результаты всех своих тестов за прошлый сезон. Летом занимался только спиной и восстанавливался после операции, но всё равно приехал в лучшей форме, чем в прошлом году. Не знаю уже, в какую ещё лучшую форму мне нужно было входить (смеётся). Понятно, что игровую практику на тренировках не наберёшь, с каждой игрой буду всё лучше и лучше себя чувствовать.



— Вы уходите с тренировок последним. Так всегда было? Когда вы играли во «Флориде» с Ягром, он последним уходил со льда, тогда ещё взяли пример с него?

— Ну да. Всегда после тренировок хотелось остаться, поиграться, шайбу побросать. Когда тренировка заканчивается, нет ничего серьёзного, можно просто передачи поотдавать с одного борта на другой, побросать. Что хочешь, то и делай. Мне всегда это нравилось. Сейчас я, конечно, не поэтому остаюсь после тренировок, а чтобы дорабатывать, форму набирать.



— Можете представить себя играющим до 45 лет, как Ягр?

— До 45 лет я точно недотяну. Это ещё 20 лет! Я вряд ли столько смогу.



— В молодости могли халявить на тренировках?

— Не думаю, что я когда-то халявил.



— В каком возрасте пришло понимание, что только через работу можно добиться успеха? Обычно в 20 лет хоккеисты об этом не думают.

— В каком возрасте это пришло? У меня, наверное, до сих пор не пришло (смеётся). Есть ребята, которые одно и то же едят, одним и тем же занимаются. У которых есть рутина, которую они всегда делают. Я так никогда не мог. Я радуюсь жизни в рамках того, что можно себе позволить.



— И что можете себе позволить из излишеств?

— Кока-колу выпить, например. Или я не могу, как некоторые другие ребята, постоянно есть одно и то же перед играми. Если я не могу смотреть на этот стейк, то я и не буду его есть. И неважно, как я себе чувствовал неделю назад после него, я съем что-то другое.



— Когда-то придёте к тому, что всё-таки надо?

— Навряд ли.



— Сергей Фёдоров рассказывал, что пришёл к этому после 30.

— Да, чем старше становишься, тем больше замечаешь, что организм уже даёт сбой.

«Уезжал в Америку без негативных мыслей, что может не получиться»

— У вас действительно был очень строгий отец, который вас воспитывал в ежовых рукавицах?

— Не думаю, что меня вообще сильно воспитывали, я же уехал в 12 лет.



— Так может, вы из-под его крыла сбежали?

— Нет, не было никакой строгости. Просто всегда было своё желание, плюс желание не опозорить родителей, себя перед родителями.



— Это самый мощный мотиватор?

— Когда маленький — да, а какой ещё может быть мотиватор?



— А сейчас какой?

— Сейчас — своё имя.



— Жена вас критикует?

— Нет.



— Не рано ли уехали в Америку, вам же только 17 лет было? Были готовы к этому моменту?

— Думаю, был готов на все 100%. Если бы я не был уверен, то и не пробился бы. Много есть примеров ребят, которые приезжают и у них не получается. Когда уехал, я не знал языка, но была мысль в голове, что я хочу играть в хоккей.



— Эта ваша инициатива была или агента?

— Агент предложил мне и родителям. Для моей карьеры было лучше уехать в юниорскую лигу, чтобы на меня перед драфтом смотрело больше глаз. Как раз сезон драфта был.



— Как там осваивались без языка?

— С учителем по английскому языку, который не говорил по-русски, а я не разговаривал по-английски (смеётся).



— Жестами объяснялись?

— По картинкам, фильмы смотрел.



— Быстро научились?

— Довольно быстро. Я играл в Квебеке, где французский язык более распространён, чем английский. К концу сезона я уже по-английски разговаривал лучше, чем некоторые игроки-французы.



— А французский знаете?

— Нет, надо было выбирать что-то одно.



— «Драммондвилль» — нетипичное направление для российских хоккеистов, там только два человека играло. Почему лига Квебека, почему туда?

— У них же есть импорт-драфт.



— Обычно на драфте выбирают по договорённости с игроком.

— Не знаю, как было. Мне сказали, куда ехать, дали билет и всё.



— В лиге Квебека обычно нападающие хорошо растут, а защитники — в Онтарио и Западной.

— Да я же не там рос, я просто поиграть туда приехал чуть-чуть. Как-то удачно попал, и команда была хорошая, где сразу стали много доверять, и тренер хороший, и коллектив. Всё сложилось в тот сезон супер.



— Из россиян, уезжающих в CHL, в НХЛ пробивается только 10%. У вас есть объяснение, почему так, почему вы пробились?

— Не знаю, почему. Раз в год и палка стреляет… (смеётся). 10 из 100 — получается, так и есть, раз в год.



— Многие едут туда с уверенностью, что выйдут на драфт, заиграют. И достаточно талантливые парни, много которых сгинуло. Они оказались не готовы к другой культуре, менталитету?

— Может быть. Я могу по себе судить, когда уезжал, у меня не было никаких негативных мыслей, что что-то может не получиться или будет не так. Закрыл глаза на все негативные стороны — что далеко от дома, что не говорю по-английски… Когда относишься с позитивом, то и к тебе больше внимания и относятся лучше.



— Как часто вы вспоминаете МЧМ-2009 и ту злосчастную ошибку в полуфинале против Канады?

— Вообще не вспоминаю.



— Ни разу даже не пересматривали гол Эберле?

— Миллиард раз пересматривал. Сразу после того, как это произошло. Миллиард разных продолжений было у меня в голове. Но что произошло, то произошло. Ничего тут уже не сделать.



— Вас «замкнуло» в тот момент?

— Нет. Как вратарь шайбы пропускает, так и у меня. Мимо меня пролетела, и всё.



— Могла ваша карьера сложиться по-другому, если бы не тот случай?

— Единственное, что, может быть, мы выиграли бы тогда золото. А не взяли бронзу. В этом — по-другому. Но и бронза тоже хорошо.

«Раньше приезжал в Россию, и неделю всё бесило, потом так же в Америке плевался»

— Через сколько почувствовали себя в Америке комфортно, как дома?

— Когда во Флориду приехал, мне сразу там понравилось (смеётся). Лучше, чем в Липецке.



— Где лучше играть в хоккей, где всегда тепло, или где есть зима? Флорида и Виннипег — вообще полярные места.

— Из одного экстрима в другой. В хоккей лучше играть там, где команда выигрывает. А жить лучше там, где тепло. Но когда команда хорошая, играешь и выигрываешь, везде приятно. В прошлом году в Виннипеге вообще супер было.



— Какое место сейчас можете назвать своим домом?

— Во Флориде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/3girbSQGDp/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/3girbSQGDp/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-06-04T13:12:25+00:00">4 Июн 2015 в 6:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— На родину летом ездите?

— В последнем сезоне не был, потому что делал операцию. А так да, каждое лето где-то на месяц приезжаю.



— Есть что-то в России, по чему скучаете?

— Просто ностальгия, приехать посмотреть, что изменилось, что новенького.



— Берёзку обнять.

— Этим я и занимаюсь.



— Возвращаясь в Россию, чувствуете себя комфортно, как дома, или после 10 лет в Америке ощущаете, что что-то не то?

— Сейчас так не чувствую, а когда после первых двух сезонов приезжал, всё прямо бесило первую неделю. Это не так, то не так, везде пробки, водители уроды, в магазине люди злые, не улыбаются (смеётся). А потом привыкал и вливался, как нож сквозь масло, переставал всё это замечать и становился таким же, как все.



— Возвращаясь в Америку, там тоже бесило?

— И там плевался тоже (смеётся).



— От того, что все улыбаются?

— Да.

«Дома разговариваем на миксе английского, русского и шведского»

— Жене в России нравится?

— Да. Когда мы там были в России?



— В локаут?

— Да, она тогда на месяц приезжала в Ярославль. Кстати, не ожидал, что жена так быстро адаптируется в России.



— В чём это проявлялось?

— Могла в магазин сходить купить продуктов, поговорить с людьми. Она стеснялась, но всё равно говорила по-русски.



— Она выучила русский?

— Да, не идеально, конечно, но диалог построить может.



— Вы её учили?

— Да сама, ещё с моей мамой разговаривала.



— Дома разговариваете на английском?

— На всяких (смеётся). На миксте языков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjQfaBqBqjy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjQfaBqBqjy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjQfaBqBqjy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-26T22:37:19+00:00">26 Май 2018 в 3:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Шведский понимаете?

— Да.



— Как познакомились с будущей супругой?

— Когда я во «Флориде» играл. По-моему, это был мой второй сезон. Она там работала, после игры и познакомились, на арене в зоне, где близкие ждут хоккеистов после матчей. Она работала няней девочки, которая знала одного из игроков. Мы разговорились, потом через «Фейсбук» начали переписываться, встретились.



— Во время Кубка мира ваша жена со своими родителями болела за вас и сборную России, ходила на матчи в атрибутике. Во время крупных турниров ваша семья болеет за Швецию или за Россию?

— Всегда за Россию. А вы имеете в виду футбол или хоккей?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BKjpZasBvJq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKjpZasBvJq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BKjpZasBvJq/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Take 2??? #WCH2016</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-09-20T00:05:20+00:00">19 Сен 2016 в 5:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Хоккей.

— Тогда всегда за Россию.

— А футболе за Златана (Ибрагимовича — примеч. «Чемпионата»)?

— За Златана. Не за Швецию, а за Златана (смеётся).



— Ваши родители быстро приняли Эмили?

— Вроде да. Может быть, поначалу было странно, но сейчас всё хорошо.



— Когда были в России во время локаута, что её удивило больше всего?

— Что-то такое точно было. Может, в голову мне придёт, и я расскажу.

«Может и хорошо, когда живут по правилам, но скучно»

— Вы когда в Швецию приехали, чем поразила страна?

— Ну, Швеция — это то же самое, что и здесь, в Финляндии. Европейская страна. Но больше всего меня поразило то, что шведы какие-то параноики по поводу правил, законов. Я знаю, как в России: если никто не видел, никто не поймал, то значит, что ничего и не делал. А в Швеции если есть правило не заступать за линию, то никто не заступит никогда в жизни.



— У вас в семье как сейчас: живёте по правилам?

— Нет, я по-русски всё делаю (смеётся).



— Жену то есть переучили?

— Ну, чему-то я у неё учусь, чему-то она.



— Может быть, это хорошо, когда у всех такая высокая социальная ответственность, и никто не переступает никакие черты? Или так скучно жить?

— Может быть, и хорошо. Но точно так жить скучно. Самое подходящее слово.



— Почему решили назвать сына Макстоном? Такое имя вообще существует?

— Оно не стандартное, но такое существует. Мы хотели назвать Максимом, Максом, Максимилианом. Не хотели слишком популярное имя, хотелось какое-то особенное.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BosAwXWBm5X/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BosAwXWBm5X/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-08T21:45:12+00:00">8 Окт 2018 в 2:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А чьё оно? Шведское?

— Точно не шведское. Но откуда пошло — не знаю.



— Сын понимает русскую речь, знает, что вы хоккеист?

— Думаю, то, что я хоккеист, ещё не знает, но речь русскую понимает. Шведскую и английскую тоже.



— Сам начал говорить?

— Ему сейчас год и пять месяцев. Если ему задаёшь вопрос, на который ответ «да», то он всегда говорит по-русски «да».

— Считается, что дети-билингвы, в вашем случае вообще трилингв, начинают позже говорить, но потом с возрастом добирают.

— Ну да. Сын ещё только некоторые слова повторяет, но вопросы не задаёт. Если ему что-то надо, он может показать и сказать на шведском. На вопросы отвечает по-русски. Но в основном на своем что-то бормочет.



— В общественных местах, наверное, на вашу семью странно смотрят, когда микст языков слышат?

— Если мы вместе, то пытаемся с сыном на английском говорить. Когда я один с ним, то стараюсь по-русски говорить.



— Семья в Виннипег переехала?

— Да, конечно, мы все вместе.



— Какого это жить в Виннипеге после Флориды? Илья Брызгалов говорил, что никогда не поедет в Виннипег, потому что там слишком холодно после Аризоны. Вам как?

— Мне нормально. Я никогда особо не брезговал жить в местах, где холодно. Мне наоборот даже нравится, когда снег, мороз.



— Сейчас там уже зима?

— Несколько раз снег выпадал, но таял. Сейчас вернёмся в Канаду, посмотрим.



— Много кто рассказывал, что весь Виннипег можно пройти по тоннелям, а тут Бурмистров сказал, что это неправда, что никто по тоннелям не ходит, только по улицам.

— В даунтауне есть underground (подземный уровень. — Прим. «Чемпионата») с торговыми и бизнес центрами. Там можно по тоннелям пройти из одного здания в другое, чтобы на улицу не выходить. Но такое только там есть.



— Зимой машина может не завестись от холода? Ну, минус 40 бывает?

— Как в Ханты-Мансийске что ли (смеётся)?



— Ну, там-то покруче.

— Там вообще машины не глушат (смеётся). В Виннипеге может машина не завестись, но смотря, какая машина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bfv4qhSl6TL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bfv4qhSl6TL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-28T17:08:55+00:00">28 Фев 2018 в 9:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Может снега навалить по пояс?

— В прошлую зиму снега вообще мало было. Говорили, из-за того, что было очень холодно, и снег не выпал. Всю зиму солнце светило.

«Когда узнал об обмене в “Баффало”, хотел телефон в стенку кинуть»

— Вы год провели в Баффало. Чем запомнился этот город?

— Тем, что я спиной в дверь врезался, и всё (смеётся). Ещё на Ниагарский водопад ездил шесть раз. Больше там нечего делать.



— Наш коллега, рассказывая про Баффало, постоянно употреблял слово «дыра».

— Я более цивилизованный, чем ваш коллега.



— В целом городе делать нечего?

— Ну, всё. Сказали же, что дыра.



— Удалось забыть этот сезон в «Баффало»?

— Я всё уже забыл, вы первый раз напомнили.



— Когда вас обменяли в «Баффало», какой была ваша реакция?

— Телефон хотел об стенку кинуть. Я вообще узнал не после звонка или обычного сообщения, а после аудио сообщения. Проснулся, слушаю сообщение, и там говорится: «Тебя обменяли…». Услышал что-то на «Б». До этого как раз слухи про «Бостон» были. Ну, думаю, «Бостон» — ладно, неплохо (смеётся). Потом ещё раз прослушал сообщение, и всё.



— У Джека Айкела действительно такое большое влияние в команде? Человек, по сути, сплавил генменеджера и главного тренера.

— Не знал, что это он сплавил.



— Именно из-за того, что у него не сложились отношения с ними, они ушли.

— Я не знал, что так всё произошло. Может быть, это просто слухи. Понятия не имею, почему тренера и генерального менеджера уволили в один момент.



— Какой Джек человек? Крикливый, молчаливый?

— Американец такой. Избалованный.



— Чувствует себя уже звездой?

— Да.



— Лайне не такой? Просто Патрик выглядит самоуверенным.

— А как ему не быть самоуверенным?



— Барков скромным кажется.

— Ну, мне кажется, и Барков, и Лайне самоуверенные. Без этого никак нельзя.



— Патрик Лайне плохо начал сезон, а тут вдруг четыре шайбы за два матча.

— Наелся тут еды своей. Крылышек, наверное, больше, чем Барков съел.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpkSGBalmIG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpkSGBalmIG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpkSGBalmIG/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just wingin’ it in Finland with @PatrikLaine! ?? #JetsSuomessa | #NHLGlobalSeries</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhljets/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Winnipeg Jets</a> (@nhljets) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-30T18:14:10+00:00">30 Окт 2018 в 11:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Так и было. Барков рассказывал.

— Я не знаю, что с ним произошло. Может, разыгрался.



— Чувствуется, что он в Финляндии суперзвезда?

— Чувствуется. Ради него мы сюда и приехали. Куда ещё больше звезда может быть?



— А в Виннипеге?

— Там он тоже звезда. Но в Финляндии — больше.

— Вас в Виннипеге узнают?

— Нет. Во Флориде узнают. Может быть и в Виннипеге узнают, но стараются не беспокоить.

«Макдэвид набирает очки, когда хочет, с ним никто рядом не стоит»

— Вы бы поставили Айкела на одну доску с Макдэвидом, как многие делали до драфта? Вы ведь играли против Коннора.

— Да, я знаю, что это такое. Я бы никого в лиге не поставил рядом с Макдэвидом.



— Даже Малкина или Кросби?

— Да.



— Вы на тренировке в Хельсинки сравнивали Лайне с Овечкиным. Всё-таки можно сравнивать хоккеистов?

— Сравнить можно. Просто с Макдэвидом никто не сравнится.



— Настолько высокий уровень у Коннора, что рядом никто не стоит?

— Если человек набирает очки, когда хочет. Какой смысл тогда сравнивать?



— Чем наиболее силён Коннор? Михаил Григоренко объяснял, что Макдэвид одновременно может работать и руками, и ногами, и головой, а такое случается крайне редко.

— Он прав. На 100% это так. Есть ребята, у которых хорошие руки, но они не могут пользоваться этим на высокой скорости. А Коннор может на высокой скорости убирать так же, как будто он стоит на месте. Плюс он набирает скорость за два шага. Ребятам надо, ну, мне надо, пять шагов сделать, а ему — два.



— Если выходишь против Макдэвида, то шансов нет?

— Не знаю. Есть, наверное. Если получится правильно подкатиться. Разве не видно, что он мимо защитников, как мимо стоячих, проезжает?



— Может, его просто «вырубить» надо?

— Может, просто надо не с ним откатываться, а в него бежать (смеётся)?

«Приехав в “Виннипег”, понял, что тут можно выиграть кубок в ближайшие пару лет»

— Про «Джетс» хотелось бы поговорить. Когда Бафлин переодевается, вы удивляетесь?

— Нет.



— Просто он такой огромный.

— Да вообще не удивляюсь.



— Может, вы привыкли.

— Да нет. Когда он форму надевает, то кажется очень большим. Но Дастин не самый большой из тех, кого я видел. Cтив Макинтайр, боец такой, вообще был огромным.



— Кто в «Виннипеге» лидер в раздевалке?

— Уилер, Бафлин. Это два основных лидера, которые больше всего разговаривают.



— Когда подписывали контракт с «Джетс», было ли вам важно перейти в сильную команду? Ожидали ли, что она выстрелит?

— Ожидал на 100%. Был полностью в этом уверен. Я знал, что у «Джетс» большой потенциал. Но когда сюда приехал, понял, что не то, что большой потенциал, а то, что можно выиграть Кубок Стэнли в ближайшие два года.

— Это стало ключевым фактором при переходе?

— Да, конечно.



— В чем феномен «Вегаса»?

— Поймали кураж в начале сезона, город за ним встал.



— Теракт в Лас-Вегасе ещё повлиял.

— Да, мне кажется, это сплотило команду и город. Клуб получил большую поддержку. И так на кураже «Вегас» пошёл. Сейчас он закончился.



— Было занятное исследование американских журналистов по поездкам других команд в Вегас. Все обычно приезжали за несколько дней и успевали погудеть, и у «Вегаса» был лучший показатель по победам дома.

— Ну, после нас.



— Да. Как-то связно: погулять в Вегасе и матчи?

— Мне кажется, все команды планируют ужин новичков в Вегасе. Если за три дня приехал, то, конечно, нужно сделать командную вечеринку.



— В Вегасе она могла затянуться не на одну ночь, а на три?

—Не знаю (смеётся). У каких-нибудь команд могла бы.



— У вас как прошла?

— Отлично. Но не три дня (смеётся).



— Что на таких вечеринках происходит?

— Да просто ужин, один бокал вина и всё. Новички платят.



— В прошлом сезоне кто проставлялся у «Джетс»?

— Лемье и Коннор.



— Стихи читали?

— Ну да. Кто стишки, кто песни пел. У кого какие творческие таланты были.

«Нравятся силовые на открытом льду, но с системой “Джетс” нет такой возможности»

— Пол Морис рассказывал, что опыт работы в России помог ему в НХЛ, что он его часто применяет.

— Опыт, который в «Магнитке» получил?



— Да.

— Я не знаю, какой он там получил опыт.



— Есть ли в его системе что-то уникальное, чего вы не встречали во «Флориде» у Галлана? Он говорил, что европейский и североамериканский хоккей постепенно соединяются, взаимодействуют.

— Я бы сказал, что наша команда отличается тем, что играет быстро. Не то, что у нас игроки быстрые, а то, что мы из защиты в нападение быстро переходим. Когда шайбу теряем, быстро накрываем соперников. Я не знаю, как сейчас в России играют. С российскими тренерами не общаюсь, так что не в курсе, какие у них тактики.



— Во «Флориде» вы больше играли в атаке, чем в «Виннипеге». Сложно было перестроиться?

— Нелегко. Хочется всегда с шайбой больше играть, больше времени в нападении проводить. Но если брать игру в защите — то в этом тоже свой кайф есть. Когда получаешь удовольствие от того, что не даёшь забивать первым двум-трём звеньям. Другой команды. Не своей, конечно (смеётся).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfYiV0OFtrb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfYiV0OFtrb/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/emeliekulikova/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Emelie Kulikova</a> (@emeliekulikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-19T15:31:19+00:00">19 Фев 2018 в 7:31 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В последнем сезоне у вас снизилось количество хитов. Стали играть аккуратнее?

— У меня не было никогда такой мысли, что надо играть аккуратнее. Что надо меньше удаляться — это само собой. А хиты — система у нас такая, что меньше шансов появляется для силовых приёмов. Мне больше нравилось, когда на открытом льду хиты применяешь. Но с нашей системой такой возможности особо нет.

— А в чём суть? Емелин объяснял, что «Нэшвилл» играет в средней зоне «1−3−1», а левый защитник остаётся последним и отвечает за подборы, поэтому у него количество силовых приёмов снизилось.

— У нас тоже с расстановкой в средней зоне это связано. Потому что защитники не то что пассивно играют, но нападающие у нас много работы делают. Заставляют соперника вбрасывать шайбу в зону. И мы больше на подбор играем, чем встречаем чужих нападающих.



— Вам это нравится? Или хотелось бы больше игры «один в один», чего-то повеселее?

— Повеселее, может, и хотелось бы. Но мне нравится, что соперники нам шайбу отдают. Но силовые приёмы мне тоже нравятся.



— Лучше в сильной команде, но меньше играть в атаке, или в слабой по 30 минут, не вылезая из большинства?

— Как игрок командный — я скажу, что лучше меньше, но в сильной. Но в душе — лучше играть больше и стараться слабую команду сделать сильной.

«Есть такие люди, которых хочется травмировать. Имён не буду называть»

— У вас были случаи в карьере, когда соперники после ваших хитов получали травмы. Что вы обычно чувствуете в таких случаях?

— Смотря кого травмируешь. Есть такие люди, которых хочется травмировать. Но я не буду имена называть.



— Давайте хотя бы одно?

— Нет.



— А бывало такое, что стало стыдно?

— Когда дисквалификацию получил за приём против Тайлера Сегина. Неприятно было, потому что знал, что промахнулся немного.

— Извинялись?

— Шон Торнтон ему отправил сообщение от меня.



— Те, кого хочется травмировать, они трэштоком выводят? Или грязными приёмчиками?

— Больше действиями исподтишка. Тычками, «укольными» приёмами.



— Слова вас не трогают?

— А что слова? Все одно и то же говорят. Это как фоновый шум, на который внимания не обращаешь. Блокируешь его. Каждую игру одно и то же. Я не знаю, почему это до сих пор смешно или кого-то задевает.



— Можете процитировать?

— Нет. Потому что это не для детей.



— Фантазии у них нет?

— Скорее всего.



— Если против русских играете — можете кому-то по-русски пригрозить?

— Мне кажется, все русские друг с другом дружат на льду.



— Если вспомнить хит Овечкина против Малкина, с этим трудно согласиться.

— Это уже личные какие-то отношения.



— Допустим, у вас есть возможность привезти Панарина в борт. Вы же привезёте?

— Конечно. Но вопрос ведь в том, могу ли я по-русски кому-то пригрозить. А зачем это делать?

«В личное время даже за НХЛ не слежу, что уж говорить о КХЛ?»

— В прошлом сезоне вы говорили, что нашли хоккейное счастье в «Виннипеге». Так ли это, или вы всё ещё на пути к нему?

— Мне всё нравится. Единственное, что сейчас небольшие проблемы после травмы. Надо форму набрать. А так — всё хорошо. Коллектив в команде вообще супер. И команда настолько сильная, что Кубок Стэнли стоит в задачах в этом сезоне.



— Нет страха, что могут обменять, если так и будет с игровым временем? К примеру, в «Баффало».

— «Баффало» у меня в списке клубов, куда меня не могут обменять (смеётся). А всего их у меня шесть.



— Какие ещё?

— Лучше помолчать.



— СКА и «Локомотив»?

— Тоже no trade (смеётся).



— Никогда не задумывались о том, чтобы вернуться в Россию?

— Нет.



— А если локаут?

— Если будет локаут, значит, буду отдыхать от хоккея.



— В «Локомотив» больше не поедете?

— Я не то что в «Локомотив» больше не поеду, я просто говорю, что если локаут — лучше отдохну от хоккея.



— Перерыв какой-то сделаете?

— Да. Если будет — то через два года.



— А вы как думаете, будет?

— Скорее всего, да. Но это по слухам. Не моё личное мнение.



— Следующей осенью будет голосование по возможному выходу из Коллективного соглашения. Вы как собираетесь голосовать? За выход?

— Нет. Я бы оставил всё как есть.



— А как же «эскроу»?

— Какие-то должны быть с нашей стороны уступки. Мы что-то должны дать, они что-то должны дать.



— А как же Олимпиада? Сейчас она в Коллективном соглашении не упоминается.

— Разве? Я думал, что они хотели посмотреть, сколько денег сохранят, если НХЛ не поедет.



— Совершенно точно нет такого пункта.

— Ну, тогда Олимпиаду надо включить. Но разве нужно из-за этого локаут устраивать?



— Гэри Беттмэн на днях сказал, что Олимпиада лишь мешает. Вы не думаете, что участие в Играх может стать веским доводом в пользу того, чтобы выйти из Коллективного соглашения?

— Не думаю.



— Почему вам настолько не интересна КХЛ, что даже если будет локаут, вы в ней играть не собираетесь? Да и говорили, что не следите за лигой, не смотрите. Что такого плохого произошло?

— Ничего плохого не произошло. Просто я вообще хоккей в своё личное время не смотрю. Даже за НХЛ не слежу. А если уж за НХЛ не слежу, как следить за КХЛ? Дело не в лиге. Внимания просто не уделяю. Это не к КХЛ относится. И ни к кому в КХЛ.



— То есть как только выходите с арены — забываете о хоккее?

— Да.

«Между олимпийским золотом и Кубком Стэнли выбрал бы кубок»