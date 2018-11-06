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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ. Овечкин забросил шайбу

ТАСС, 6 ноября. «Вашингтон» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин забросил одну шайбы.

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Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана (3-я минута), Деванте Смит-Пелли (6), Ти Джей Оши (29) и Овечкин (34). У «Эдмонтона» шайбы забросили Коннор Макдэвид (11) и Леон Драйзайтль (31). Нападающий хозяев Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. Дмитрий Орлов («Вашингтон») результативными действиями не отметился.

На счету Овечкина теперь 17 (11 шайб + 6 передач) очков, у Кузнецова 18 (6+12) баллов за результативность. Орлов имеет два очка (0+2) в текущем сезоне. Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Финикс Копли (31 сейв). Второй звездой стал Смит-Пелли (1+1), третьей — нападающий «Вашингтона» Трэвис Бойд (0+2).

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Результаты других встреч игрового дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» — 3:4 (по буллитам — 0:1);.

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«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:5;.

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«Бостон» — «Даллас» — 2:1 (по буллитам — 1:0).

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