«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ. Овечкин забросил шайбу

В составе «Вашингтона» отличились Якуб Врана (3-я минута), Деванте Смит-Пелли (6), Ти Джей Оши (29) и Овечкин (34). У «Эдмонтона» шайбы забросили Коннор Макдэвид (11) и Леон Драйзайтль (31). Нападающий хозяев Евгений Кузнецов сделал голевую передачу. Дмитрий Орлов («Вашингтон») результативными действиями не отметился.
На счету Овечкина теперь 17 (11 шайб + 6 передач) очков, у Кузнецова 18 (6+12) баллов за результативность. Орлов имеет два очка (0+2) в текущем сезоне. Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Финикс Копли (31 сейв). Второй звездой стал Смит-Пелли (1+1), третьей — нападающий «Вашингтона» Трэвис Бойд (0+2).
Результаты других встреч игрового дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» — 3:4 (по буллитам — 0:1);.
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:5;.
«Бостон» — «Даллас» — 2:1 (по буллитам — 1:0).