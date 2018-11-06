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12:46 (мск), источник: ТАСС

Вылечившийся от рака хоккеист Бойл стал первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 6 ноября. Американский нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: AP 2018

В ночь на вторник «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1. Бойл оформил хет-трик. Перед началом прошлого сезона у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия), по прогнозам врачей, полная ремиссия могла случиться через 18 месяцев. Бойл вылечился от заболевания через 12 месяцев и 33 дня.

Второй звездой дня признан канадский форвард «Филадельфии» Клод Жиру. «Филадельфия» в гостях победила «Аризону» со счетом 5:2. Жиру забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

Канадский нападающий «Монреаля» Макс Доми стал третьей звездой игрового дня. «Монреаль» в серии послематчевых буллитов на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3. Доми набрал два очка, забросив одну шайбу и отдав результативный пас.

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