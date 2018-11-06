Вылечившийся от рака хоккеист Бойл стал первой звездой дня в НХЛ

В ночь на вторник «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 5:1. Бойл оформил хет-трик. Перед началом прошлого сезона у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия), по прогнозам врачей, полная ремиссия могла случиться через 18 месяцев. Бойл вылечился от заболевания через 12 месяцев и 33 дня.