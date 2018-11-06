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17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» уволил главного тренера Джоэля Кенневилля

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль уволен со своего поста, информирует официальный «твиттер» клуба.

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Источник: AP 2018

Новым главным тренером стал Джереми Коллитон. В тренерский штаб Коллитона также войдёт Барри Смит, покинули клуб Кевин Денин и Ульф Самуэльссон.

60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.

Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.

33-летний Коллитон большую часть карьеры игрока провёл в минорных лигах Северной Америки и сыграл в чемпионате Швеции. После завершения карьеры хоккеиста Коллитон перешёл на тренерскую работу.

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