«Чикаго» уволил главного тренера Джоэля Кенневилля

Новым главным тренером стал Джереми Коллитон. В тренерский штаб Коллитона также войдёт Барри Смит, покинули клуб Кевин Денин и Ульф Самуэльссон.



60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.



Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд плей-офф последний раз выходил в 2015 году.



33-летний Коллитон большую часть карьеры игрока провёл в минорных лигах Северной Америки и сыграл в чемпионате Швеции. После завершения карьеры хоккеиста Коллитон перешёл на тренерскую работу.