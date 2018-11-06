«Чикаго» уволил главного тренера Джоэля Кенневилля
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль уволен со своего поста, информирует официальный «твиттер» клуба.
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль уволен со своего поста, информирует официальный «твиттер» клуба.
Новым главным тренером стал Джереми Коллитон. В тренерский штаб Коллитона также войдёт Барри Смит, покинули клуб Кевин Денин и Ульф Самуэльссон.
60-летний Кенневилль руководил командой с 2008 года, выиграв с «индейцами» три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.
Напомним, в чемпионате-2017/18 «Чикаго» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, а во второй раунд
33-летний Коллитон большую часть карьеры игрока провёл в минорных лигах Северной Америки и сыграл в чемпионате Швеции. После завершения карьеры хоккеиста Коллитон перешёл на тренерскую работу.