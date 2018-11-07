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08:59 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка

ТАСС, 7 ноября. «Тампа» одержала победу над «Эдмонтоном» с разгромным счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил две шайбы и отметился одной результативной передачей.

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Стивен Стэмкос (5-я минута), Брэйден Пойнт (20), Янни Гурд (34) и Кучеров (39, 49). У «Эдмонтона» отличились Райан Стром (33) и Леон Драйзайтль (41).

На счету Кучерова теперь 17 (7 шайб + 10 передач) очков в 15 матчах сезона. Защитник «Тампы» Михаил Сергачева провел на площадке 19 минут 50 секунд, совершил два броска и сделал один хит. На счету голкипера хозяев Андрей Василевский 33 сейва.

Лучшим игроком матча стал Кучеров (2+1). Второй звездой встречи был признан Василевский, третьей — Стэмкос (1+2).

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В другой игре «Нью-Йорк Рейнджерс» дома победил «Монреаль» со счетом 5:3. Нападающий хозяев Павел Бучневич отыграл 13 минут 46 секунд и забросил шайбу, которая стала для россиянина четвертой в сезоне. Другой форвард «Рейнджерс» — Владислав Наместников — провел на площадке 13 минут 20 секунд и сделал одну результативную передачу.

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Результаты остальных матчей игрового дня:

«Торонто» — «Вегас» — 3:1;.

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«Детройт» — «Ванкувер» — 3:2 (по буллитам);.

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«Сент-Луис» — «Каролина» — 4:1 (Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 17 минут 41 секунда, 2 результативные передача, 1 бросок, 2 хита);.

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«Коламбус» — «Даллас» — 4:1 (Артемий Панарин («Коламбус») — 18 минут 33 секунды, 3 броска, 1 результативная передача).

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«Оттава» — «Нью-Джерси» — 7:3.

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