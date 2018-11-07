Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»

Ковальчук провел на льду около 16 минут, нанес один бросок, который стал голевым, отдал две результативные передачи и провел силовой прием. После игры Ковальчук был признан первой звездой матча, голкипер «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл (30 отраженных бросков из 31) стал второй звездой, Клиффорд — третьей.

Данный матч стал первым для «Лос-Анджелеса» после отставки главного тренера Джона Стивенса. Он работал в клубе с 2010 года, до 2017 года он был помощником главного тренера Дэррила Саттера, став двукратным обладателем Кубка Стэнли с командой (2012, 2014). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» занимает последнее (15-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 14 встречах.