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11:18 (мск), источник: ТАСС

Шайба и две голевые передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»

ТАСС, 7 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу над «Анахаймом» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), 35-летний российский нападающий хозяев Илья Ковальчук был признан лучшим игроком встречи.

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Источник: AP 2018

Шайбы в составе победителей забросили Дастин Браун (7-я минута), Кайл Клиффорд (14), Ковальчук (25) и Тайлер Тоффоли (58), гости ответили точным броском Райана Кеслера (34).

Ковальчук провел на льду около 16 минут, нанес один бросок, который стал голевым, отдал две результативные передачи и провел силовой прием. После игры Ковальчук был признан первой звездой матча, голкипер «Лос-Анджелеса» Джек Кэмпбелл (30 отраженных бросков из 31) стал второй звездой, Клиффорд — третьей.

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Данный матч стал первым для «Лос-Анджелеса» после отставки главного тренера Джона Стивенса. Он работал в клубе с 2010 года, до 2017 года он был помощником главного тренера Дэррила Саттера, став двукратным обладателем Кубка Стэнли с командой (2012, 2014). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» занимает последнее (15-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 14 встречах.

В следующем матче «Лос-Анджелес» 9 ноября примет «Миннесоту», днем ранее «Анахайм» проведет домашнюю встречу с «Калгари».

Лос-Анджелес Кингз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Анахайм Дакс
7.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Уилли Дежарден Рэнди Карлайл
Вратари
Джек Кэмпбелл Джон Гибсон 57:23 (Дж. Гибсон 57:54)
1-й период
Эндрю Кольяно 06:07
06:25 Дастин Браун (И. Ковальчук, Дж. Картер)
08:22 Дион Фанеф
13:22 Кайл Клиффорд (А. Мартинес, Т. Льюис)
14:11 Алекс Иафалло
2-й период
24:54 Илья Ковальчук (Дж. Кэмпбелл, Т. Тоффоли)
Райан Кеслер (М. Петтерссон, Б. Монтур) 33:21
3-й период
52:20 Дерек Форборт
57:54 п.в. Тайлер Тоффоли (И. Ковальчук, А. Мартинес)
58:40 Адриан Кемпе
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), К. Клиффорд (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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