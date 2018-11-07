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12:07 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 7 ноября. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2) Кучеров набрал 3 (2 шайбы + 1 передача) очка. На счету россиянина 17 (7+ 10) очков в 15 играх сезона.

Первой звездой дня был признан канадский нападающий «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого 5 (2+3) очков в игре с «Нью-Джерси» (7:3).

Нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли признан второй звездой дня. В матче с «Каролиной» (4:1) канадец оформил первый хет-трик в карьере.

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