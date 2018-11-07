Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2018

В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2) Кучеров набрал 3 (2 шайбы + 1 передача) очка. На счету россиянина 17 (7+ 10) очков в 15 играх сезона.

Первой звездой дня был признан канадский нападающий «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого 5 (2+3) очков в игре с «Нью-Джерси» (7:3).