Нападающий «Тампы» Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ
ТАСС, 7 ноября. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 7 ноября. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2) Кучеров набрал 3 (2 шайбы + 1 передача) очка. На счету россиянина 17 (7+ 10) очков в 15 играх сезона.
Первой звездой дня был признан канадский нападающий «Оттавы» Марк Стоун, в активе которого 5 (2+3) очков в игре с «Нью-Джерси» (7:3).
Нападающий «Сент-Луиса» Райан О’Райлли признан второй звездой дня. В матче с «Каролиной» (4:1) канадец оформил первый