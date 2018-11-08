Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

В составе «Вашингтона» отличились Овечкин (28-я минута) и Ти Джей Оши (59). У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Сидни Кросби (13). Нападающий хозяев Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Оши. Дмитрий Орлов («Вашингтон») результативными действиями не отметился.
На счету Овечкина 18 (12 шайб + 6 передач) очков. По количеству заброшенных шайб россиянин сравнялся с лидером регулярного чемпионата — нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. У Кузнецова 19 (6+13) баллов за результативность. Орлов имеет два очка (0+2) в текущем сезоне.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился с негативной стороны. В начале третьего периода россиянин получил матч-штраф за удар локтем. В роли пострадавшего оказался Оши, который позже принес своей команде победу в матче. За подобный прием Малкину может грозить длительная дисквалификация.
Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Брэйден Холтби (41 сейв), второй звездой стал Оши (1+0), третьей — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (0+2).
В следующей встрече столичный клуб встретится 10 ноября дома с «Коламбусом». «Питтсбург» свой матч проведет на следующий день — в гости к «Пингвинз» приедет «Аризона».