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08:17 (мск), источник: ТАСС

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

ТАСС, 8 ноября. «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил одну шайбу.

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Источник: Reuters

В составе «Вашингтона» отличились Овечкин (28-я минута) и Ти Джей Оши (59). У «Питтсбурга» единственную шайбу забросил Сидни Кросби (13). Нападающий хозяев Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Оши. Дмитрий Орлов («Вашингтон») результативными действиями не отметился.

На счету Овечкина 18 (12 шайб + 6 передач) очков. По количеству заброшенных шайб россиянин сравнялся с лидером регулярного чемпионата — нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. У Кузнецова 19 (6+13) баллов за результативность. Орлов имеет два очка (0+2) в текущем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился с негативной стороны. В начале третьего периода россиянин получил матч-штраф за удар локтем. В роли пострадавшего оказался Оши, который позже принес своей команде победу в матче. За подобный прием Малкину может грозить длительная дисквалификация.

Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Брэйден Холтби (41 сейв), второй звездой стал Оши (1+0), третьей — защитник «Вашингтона» Джон Карлсон (0+2).

В следующей встрече столичный клуб встретится 10 ноября дома с «Коламбусом». «Питтсбург» свой матч проведет на следующий день — в гости к «Пингвинз» приедет «Аризона».

Вашингтон Кэпиталз 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
8.11.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Майк Салливан
Вратари
Брэйден Холтби Кейси Десмит 59:03
1-й период
Джейми Олексяк 02:17
11:33 Якуб Врана
Сидни Кросби (Дж. Джонсон) 12:16
Карл Хагелин 15:09
2-й период
Сидни Кросби 26:33
27:09 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
29:35 Михал Кемпны
Джейк Гюнтцель 31:27
Евгений Малкин 35:05
3-й период
42:36 Трэвис Бойд
Евгений Малкин 43:27
58:46 Ти. Джей. Оши (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Статистика
6 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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