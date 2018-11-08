Форвард «Нэшвилла» Сиссонс признан первой звездой дня в НХЛ

Сиссонс забросил три шайбы в победном для «Нэшвилла» матче с «Колорадо» (4:1). 25-летний Сиссонс в третий раз в карьере забросил три шайбы в одном матче, впервые трижды отличиться в одной встрече НХЛ ему удалось 5 января 2017 года в гостевой игре регулярного чемпионата с «Тампой» (6:1). Во второй раз он забил три гола 22 мая в домашней игре плей-офф с «Анахаймом» (6:3).