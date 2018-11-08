Форвард «Нэшвилла» Сиссонс признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 8 ноября. Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 8 ноября. Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
Сиссонс забросил три шайбы в победном для «Нэшвилла» матче с «Колорадо» (4:1). 25-летний Сиссонс в третий раз в карьере забросил три шайбы в одном матче, впервые трижды отличиться в одной встрече НХЛ ему удалось 5 января 2017 года в гостевой игре регулярного чемпионата с «Тампой» (6:1). Во второй раз он забил три гола 22 мая в домашней игре
Второй звездой дня был признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, в активе которого победная шайба в игре с «Питтсбургом» (2:1). Третьей звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший в матче с «Питтсбургом» 41 бросок по своим воротам.