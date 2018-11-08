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10:46 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Нэшвилла» Сиссонс признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 ноября. Нападающий «Нэшвилла» Колтон Сиссонс стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2018

Сиссонс забросил три шайбы в победном для «Нэшвилла» матче с «Колорадо» (4:1). 25-летний Сиссонс в третий раз в карьере забросил три шайбы в одном матче, впервые трижды отличиться в одной встрече НХЛ ему удалось 5 января 2017 года в гостевой игре регулярного чемпионата с «Тампой» (6:1). Во второй раз он забил три гола 22 мая в домашней игре плей-офф с «Анахаймом» (6:3).

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня был признан форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши, в активе которого победная шайба в игре с «Питтсбургом» (2:1). Третьей звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби, отразивший в матче с «Питтсбургом» 41 бросок по своим воротам.

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