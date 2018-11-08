«Малкин заслужил десять матчей дисквалификации». Русскую звезду «Питтсбурга» обвиняют в грязной игре
Фол россиянина на Ти Джее Оши вызвали широкие обсуждения после матча «Кэпиталз» и «Пингвинз».
Фол россиянина на Ти Джее Оши вызвали широкие обсуждения после матча «Кэпиталз» и «Пингвинз».
«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кросби — 7 (бол., Дж. Джонсон), 12:16 — 0:1. Овечкин — 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 27:09 — 1:1. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 58:46 — 2:1.
Вратари: Холтби — Десмит (59:03).
Штраф: 6 — 20.
Броски: 22 (7+10+5) — 42 (9+17+16).
Наши: Кузнецов (23.49/4/+1), Овечкин (24.32/3/+1), Орлов (23.44/1/+1) — Малкин (13.45/2/0).
8 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.
В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Питтсбург» (2:1) во время розыгрыша большинства гостями российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин нарушил правила против американского нападающего «Кэпс» Ти Джея Оши.
Судьи оценили движение нашего хоккеиста как умышленный удар в голову и удалили его до конца встречи. «Вашингтон» не смог реализовать длинное большинство, а Оши отправился
Сообщается, что, несмотря на то, что хит Малкина будет рассматриваться НХЛ, он скорее всего не будет дисквалифицирован, так как удар россиянина был вызван движением Оши в его сторону.
Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтона»
— Малкин, вероятно, думал, что я собираюсь провести силовой прием против него, поэтому он выставил плечо, что я делаю в таких случаях постоянно. Я просто не ожидал, что такое случится, когда мы играем в меньшинстве. Малкин «поймал» меня. Я прошел тест по «сотрясению», вернулся на лед и забил победный гол.
Тодд Рирден, главный тренер «Вашингтона»
— Это очевидный удар в голову. Это одна из тех вещей, которые мы хотим убрать из хоккея. К счастью, нам повезло, что Оши в порядке и он смог вернуться в игру.
Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга»
(отказался от комментариев по удалению Малкина, отметив, что не ожидает дальнейшей дисквалификации хоккеиста).
Другие мнения
Чак Гормли, американский журналист
— Если НХЛ хочет послать месседж, то Малкин заслуживает десятиматчевую дисквалификацию за этот ничем не спровоцированный удар локтем в голову Оши.
Боб Маккензи, журналист TSN
— Мне понравилось решение арбитров. Малкин поспорит с ним, говоря, что он просто защищался от Оши, который ехал в него. Если комитет НХЛ по защите игроков согласится с этим, то дисквалификации не будет. Интересно, чем все закончится.
Леонид Вайсфельд, известный в прошлом арбитр и
— Разумеется, это было нарушение, удар в голову. За это дают либо 5+20, либо 2+10. Малкин получил
Евгений БЕЛОУСОВ