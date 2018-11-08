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14:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Малкин заслужил десять матчей дисквалификации». Русскую звезду «Питтсбурга» обвиняют в грязной игре

Фол россиянина на Ти Джее Оши вызвали широкие обсуждения после матча «Кэпиталз» и «Пингвинз».

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Источник: AP 2018

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кросби — 7 (бол., Дж. Джонсон), 12:16 — 0:1. Овечкин — 12 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 27:09 — 1:1. Оши — 8 (Карлсон, Кузнецов), 58:46 — 2:1.
Вратари: Холтби — Десмит (59:03).
Штраф: 6 — 20.
Броски: 22 (7+10+5) — 42 (9+17+16).
Наши: Кузнецов (23.49/4/+1), Овечкин (24.32/3/+1), Орлов (23.44/1/+1) — Малкин (13.45/2/0).
8 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

Хоккей
НХЛ 2018-2019
Неделя 6, 8.11.2018, 3:30
Вашингтон Кэпиталз
2Питтсбург Пингвинз1

Что случилось

В третьем периоде матча «Вашингтон» — «Питтсбург» (2:1) во время розыгрыша большинства гостями российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин нарушил правила против американского нападающего «Кэпс» Ти Джея Оши.

Судьи оценили движение нашего хоккеиста как умышленный удар в голову и удалили его до конца встречи. «Вашингтон» не смог реализовать длинное большинство, а Оши отправился из-за травмы в раздевалку. Однако он смог вернуться в игру и за минуту до конца основного времени забросил победную шайбу.

Сообщается, что, несмотря на то, что хит Малкина будет рассматриваться НХЛ, он скорее всего не будет дисквалифицирован, так как удар россиянина был вызван движением Оши в его сторону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ти Джей Оши, нападающий «Вашингтона»
— Малкин, вероятно, думал, что я собираюсь провести силовой прием против него, поэтому он выставил плечо, что я делаю в таких случаях постоянно. Я просто не ожидал, что такое случится, когда мы играем в меньшинстве. Малкин «поймал» меня. Я прошел тест по «сотрясению», вернулся на лед и забил победный гол.

Тодд Рирден, главный тренер «Вашингтона»

— Это очевидный удар в голову. Это одна из тех вещей, которые мы хотим убрать из хоккея. К счастью, нам повезло, что Оши в порядке и он смог вернуться в игру.

Майк Салливан, главный тренер «Питтсбурга»

(отказался от комментариев по удалению Малкина, отметив, что не ожидает дальнейшей дисквалификации хоккеиста).

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Другие мнения

Чак Гормли, американский журналист
— Если НХЛ хочет послать месседж, то Малкин заслуживает десятиматчевую дисквалификацию за этот ничем не спровоцированный удар локтем в голову Оши.

Боб Маккензи, журналист TSN
— Мне понравилось решение арбитров. Малкин поспорит с ним, говоря, что он просто защищался от Оши, который ехал в него. Если комитет НХЛ по защите игроков согласится с этим, то дисквалификации не будет. Интересно, чем все закончится.

Леонид Вайсфельд, известный в прошлом арбитр и экс-генменеджер «Салавата Юлаева»
— Разумеется, это было нарушение, удар в голову. За это дают либо 5+20, либо 2+10. Малкин получил матч-штраф — значит, были основания. Последствия зависят от различных факторов. Сколько именно матчей дисквалификации может получить Малкин, я не знаю.

Евгений БЕЛОУСОВ

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