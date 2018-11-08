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22:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новые рекорды Овечкина. Александр — в шаге от Лемье

Статистические итоги матча «Вашингтон» — «Питтсбург».

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин в шестой раз в текущем сезоне реализовал удаление соперника и вплотную приблизился к Марио Лемье по числу голов в большинстве. Российский капитан «Вашингтона» наказывал соперников за грубость 235 раз, тогда как легенда «Питтсбурга» — 236. Овечкин по-прежнему занимает восьмое место в истории лиги по голам в неравных составах, отставая от замыкающего шестерку Брэндана Шэнахэна на две шайбы.

Зато в списке лучших по игре в большинстве в чемпионате-2018/19 Овечкин сравнялся с партнером по звену Евгением Кузнецовым, который также отметился шестью голами и четырьмя передачами в 14 матчах. При этом челябинец все шесть шайб забросил после удаления у соперника. По 10 баллов при численном преимуществе набрали еще два хоккеиста столичного клуба — Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.

Александр Овечкин и Сидни Кросби в 47-й раз встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин не пропустил ни одной игры с «Питтсбургом» с момента дебюта в лиге, а вот канадец семь раз не участвовал в противостоянии с «Вашингтоном» из-за травм. В прошедшем матче Овечкин в 30-й раз огорчил «Пингвинов» в очном противостоянии с Кросби, набрав при этом 50-е очко. Канадец забросил на девять шайб меньше, хотя и набрал 66 баллов.

Евгений Малкин стал 14-м россиянином, получившим матч-штраф в игре регулярного чемпионата НХЛ. В последний раз наш соотечественник удалялся до конца встречи пять лет назад, когда во встрече с «Филадельфией» был наказан защитник «Эдмонтона» Антон Белов (2:4). Больше одного матч-штрафа получали два россиянина — Андрей Назаров (семь раз) и Игорь Уланов (два).

Вашингтон Кэпиталз 2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
Питтсбург Пингвинз
8.11.2018, 03:30 Зрители: 18506 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Майк Салливан
Вратари
Брэйден Холтби Кейси Десмит 59:03
1-й период
Джейми Олексяк 02:17
11:33 Якуб Врана
Сидни Кросби (Дж. Джонсон) 12:16
Карл Хагелин 15:09
2-й период
Сидни Кросби 26:33
27:09 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
29:35 Михал Кемпны
Джейк Гюнтцель 31:27
Евгений Малкин 35:05
3-й период
42:36 Трэвис Бойд
Евгений Малкин 43:27
58:46 Ти. Джей. Оши (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
Статистика
6 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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