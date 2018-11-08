Новые рекорды Овечкина. Александр — в шаге от Лемье
Статистические итоги матча «Вашингтон» — «Питтсбург».
Статистические итоги матча «Вашингтон» — «Питтсбург».
Александр Овечкин в шестой раз в текущем сезоне реализовал удаление соперника и вплотную приблизился к Марио Лемье по числу голов в большинстве. Российский капитан «Вашингтона» наказывал соперников за грубость 235 раз, тогда как легенда «Питтсбурга» — 236. Овечкин
Зато в списке лучших по игре в большинстве в чемпионате-2018/19 Овечкин сравнялся с партнером по звену Евгением Кузнецовым, который также отметился шестью голами и четырьмя передачами в 14 матчах. При этом челябинец все шесть шайб забросил после удаления у соперника. По 10 баллов при численном преимуществе набрали еще два хоккеиста столичного клуба — Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.
Александр Овечкин и Сидни Кросби в 47-й раз встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин не пропустил ни одной игры с «Питтсбургом» с момента дебюта в лиге, а вот канадец семь раз не участвовал в противостоянии с «Вашингтоном»
Евгений Малкин стал 14-м россиянином, получившим
|Вашингтон Кэпиталз
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2:1
(0:1, 1:0, 1:0)
|Питтсбург Пингвинз
|Тодд Рирден
|Майк Салливан
|Брэйден Холтби
|Кейси Десмит 59:03
|1-й период
|Джейми Олексяк
|02:17
|11:33
|Якуб Врана
|Сидни Кросби (Дж. Джонсон)
|12:16
|Карл Хагелин
|15:09
|2-й период
|Сидни Кросби
|26:33
|27:09
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Н. Бэкстрем)
|29:35
|Михал Кемпны
|Джейк Гюнтцель
|31:27
|Евгений Малкин
|35:05
|3-й период
|42:36
|Трэвис Бойд
|Евгений Малкин
|43:27
|58:46
|Ти. Джей. Оши (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|6
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)