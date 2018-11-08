Новые рекорды Овечкина. Александр — в шаге от Лемье

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин в шестой раз в текущем сезоне реализовал удаление соперника и вплотную приблизился к Марио Лемье по числу голов в большинстве. Российский капитан «Вашингтона» наказывал соперников за грубость 235 раз, тогда как легенда «Питтсбурга» — 236. Овечкин по-прежнему занимает восьмое место в истории лиги по голам в неравных составах, отставая от замыкающего шестерку Брэндана Шэнахэна на две шайбы.

Зато в списке лучших по игре в большинстве в чемпионате-2018/19 Овечкин сравнялся с партнером по звену Евгением Кузнецовым, который также отметился шестью голами и четырьмя передачами в 14 матчах. При этом челябинец все шесть шайб забросил после удаления у соперника. По 10 баллов при численном преимуществе набрали еще два хоккеиста столичного клуба — Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.

Александр Овечкин и Сидни Кросби в 47-й раз встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин не пропустил ни одной игры с «Питтсбургом» с момента дебюта в лиге, а вот канадец семь раз не участвовал в противостоянии с «Вашингтоном» из-за травм. В прошедшем матче Овечкин в 30-й раз огорчил «Пингвинов» в очном противостоянии с Кросби, набрав при этом 50-е очко. Канадец забросил на девять шайб меньше, хотя и набрал 66 баллов.