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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ. Дадонов отметился голом

ТАСС, 9 ноября. «Флорида» одержал победу над «Эдмонтоном» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу.

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Источник: Reuters

В составе «Флориды» голами отметились Дадонов (27-я минута), Ник Бьюгстад (29), Джонатан Юбердо (44) и Колтон Сивиор (60). У «Эдмонтона» шайбу забросил Леон Драйзайтль (41).

В матче также принял участие российский защитник «Флориды» Богдан Киселевич. Хоккеист провел на площадке 17 минут 33 секунды, отметился результативной передачей, совершил два броска по воротам и сделал два хита. На счету Дадонова теперь 14 (7 шайб + 7 передач) очков в сезоне, у Киселевича два (0+2) балла за результативность.

Первой звездой матча был признан голкипер «Флориды» Роберто Луонго (26 сейвов). Второй звездой стал Дадонов (1+0), третьей — форвард «Пантерз» Александр Барков (0+1). На данный момент «Флорида» занимает 16-е место в Восточной конференции, набрав 11 очков в 12 матчах. «Эдмонтон» расположилась на девятой строчке «Запада», имея в своем активе 17 баллов после 16 игр.

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В другой встрече игрового дня «Каролина» на выезде оказалась сильнее «Чикаго» со счетом 4:3. Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на площадке 11 минут 56 секунд и забросил одну шайбу, сделав один бросок и три хита. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов (18 минут, 5 бросков, показатель полезности «-2») отметился результативной передачей.

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Результаты остальных матчей:

«Бостон» — «Ванкувер» — 5:8 (Николай Голдобин («Ванкувер») — 14 минут 29 секунд, 2 голевые передачи);.

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«Филадельфия» — «Аризона» — 5:4 (ОТ);.

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«Монреаль» — «Баффало» — 5:6 (ОТ);.

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«Оттава» — «Вегас» — 3:5;.

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«Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2 (Никита Кучеров («Тампа») — 14 минут 9 секунд, 1 результативная передача, 1 бросок; Михаил Сергачев («Тампа») — 17 минут 55 секунд, 1 результативная передача);.

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«Даллас» — «Сан-Хосе» — 4:3 (Валерий Ничушкин («Даллас») — 14 минут 43 секунды, 1 результативная передача, 1 хит; Антон Худобин («Даллас») — 33 сейва, 91,7% отраженных бросков).

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