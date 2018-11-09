«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (15-я минута), Зак Паризе (35) и Микаэль Гранлунд (60). Паризе также отметился результативной передачей, в этом матче он набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. У проигравших отличился Джейк Маззин (5).