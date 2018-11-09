«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ
ТАСС, 9 ноября. «Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 ноября. «Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (15-я минута), Зак Паризе (35) и Микаэль Гранлунд (60). Паризе также отметился результативной передачей, в этом матче он набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. У проигравших отличился Джейк Маззин (5).
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на площадке 21 минуту, не отметившись результативными действиями.
В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает третье место, набрав 20 очков. «Лос-Анджелес» с 11 очками идет на последней, 15-й позиции.
В следующем матче «Миннесота» 10 ноября в гостях сыграет с «Анахаймом», «Лос-Анджелес» днем позже примет «Калгари».
|Лос-Анджелес Кингз
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1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
|Миннесота Уайлд
|Уилли Дежарден
|Брюс Будро
|Джек Кэмпбелл 58:45 (Дж. Кэмпбелл 59:57)
|Деван Дубник
|1-й период
|04:42
|Джейк Маззин (А. Мартинес)
|13:29
|Алек Мартинес
|Нино Нидеррайтер (З. Паризе, М. Койву)
|14:23
|2-й период
|21:26
|Джефф Картер
|Зак Паризе (М. Койву)
|34:42
|Эрик Фер
|36:36
|3-й период
|46:28
|Дион Фанеф
|Юэль Эрикссон Эк
|50:30
|Маркус Фолиньо
|58:06
|Микаэль Гранлунд (М. Койву)
|п.в.
|59:57
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|З. Паризе (Миннесота Уайлд), Дж. Маззин (Лос-Анджелес Кингз), М. Койву (Миннесота Уайлд)