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09:47 (мск), источник: ТАСС

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 9 ноября. «Миннесота» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (15-я минута), Зак Паризе (35) и Микаэль Гранлунд (60). Паризе также отметился результативной передачей, в этом матче он набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. У проигравших отличился Джейк Маззин (5).

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на площадке 21 минуту, не отметившись результативными действиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота» занимает третье место, набрав 20 очков. «Лос-Анджелес» с 11 очками идет на последней, 15-й позиции.

В следующем матче «Миннесота» 10 ноября в гостях сыграет с «Анахаймом», «Лос-Анджелес» днем позже примет «Калгари».

Лос-Анджелес Кингз 1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
Миннесота Уайлд
9.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Уилли Дежарден Брюс Будро
Вратари
Джек Кэмпбелл 58:45 (Дж. Кэмпбелл 59:57) Деван Дубник
1-й период
04:42 Джейк Маззин (А. Мартинес)
13:29 Алек Мартинес
Нино Нидеррайтер (З. Паризе, М. Койву) 14:23
2-й период
21:26 Джефф Картер
Зак Паризе (М. Койву) 34:42
Эрик Фер 36:36
3-й период
46:28 Дион Фанеф
Юэль Эрикссон Эк 50:30
Маркус Фолиньо 58:06
Микаэль Гранлунд (М. Койву) п.в. 59:57
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
З. Паризе (Миннесота Уайлд), Дж. Маззин (Лос-Анджелес Кингз), М. Койву (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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