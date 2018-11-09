Форвард «Ванкувера» Хорват признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 9 ноября. Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 9 ноября. Нападающий «Ванкувера» Бо Хорват признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В матче с «Бостоном», в котором «Ванкувер» одержал победу со счетом 8:5, канадский форвард отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. «Ванкувер» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
Второй звездой стал нападающий «Баффало» Джефф Скиннер, который в игре с «Монреалем» (6:5 ОТ) забросил две шайбы.
Третьей звездой признан форвард «Аризоны» Майкл Грабнер, в матче с «Филадельфией» (4:5 ОТ) отметившийся голом и результативной передачей.