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20:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» поместил Александра Радулова и Джона Клингберга в список травмированных

«Даллас» поместил в список травмированных нападающего Александра Радулова и защитника Джона Клингберга, информирует пресс-служба клуба из Техаса.

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Источник: AP 2018

В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.

Россиянин ранее пропустил из-за повреждения две недели, но вернулся в игре с «Монреаль Канадиенс» и отметился голом, однако после этого пропустил четыре выездных встречи.
26-летний Клингберг забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут. По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, швед выбыл из строя на три недели.

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