«Даллас» поместил Александра Радулова и Джона Клингберга в список травмированных
«Даллас» поместил в список травмированных нападающего Александра Радулова и защитника Джона Клингберга, информирует
«Даллас» поместил в список травмированных нападающего Александра Радулова и защитника Джона Клингберга, информирует
В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.
Россиянин ранее пропустил
26-летний Клингберг забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут. По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, швед выбыл из строя на три недели.