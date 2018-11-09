«Даллас» поместил Александра Радулова и Джона Клингберга в список травмированных

В этом сезоне на счету Радулова пять заброшенных шайб и шесть результативных передач в шести матчах при показателе полезности «0». Александр ни разу не завершал матч без набранных очков.

Россиянин ранее пропустил из-за повреждения две недели, но вернулся в игре с «Монреаль Канадиенс» и отметился голом, однако после этого пропустил четыре выездных встречи.

26-летний Клингберг забросил пять шайб и сделал восемь результативных передач в 13 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1». В среднем за игру Джон проводил на льду больше 25 минут. По словам главного тренера команды Джима Монтгомери, швед выбыл из строя на три недели.