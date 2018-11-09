Интервью главного русского таланта НХЛ. Андрей Свечников — о «Каролине», травме брата и МЧМ
18-летний форвард «Харрикейнс» дал интервью «СЭ» после победы над «Чикаго» (4:3).
18-летний форвард «Харрикейнс» дал интервью «СЭ» после победы над «Чикаго» (4:3).
Виктория Булахова из Чикаго
— Сегодня хоккей был интересным, — рассказал Свечников. — «Чикаго» несколько раз брал Кубок Стэнли, тут всегда приятно играть. Два года назад приезжал сюда пару раз, смотрел за «Блэкхокс». А теперь сам играю против «Чикаго».
— Хороший старт вышел у вас в этом матче, открыли счет.
— Да, ребята потом еще пару голов забили, и мы продолжили играть по плану.
— Ваш гол можно назвать «грязным»?
— Можно, просто так сыграл — спасибо партнерам.
— Когда вы забросили первую шайбу, вы говорили, что исполнили свою мечту.
— Конечно! Всегда мечтал об этом. Сейчас уже хочется больше и больше забивать.
— Какая следующая мечта?
— Выиграть Кубок Стэнли.
— Какие были ощущения, когда вы с ходу попали в НХЛ?
— Летом готовился, конечно же, к НХЛ. Знал, что попаду в составе, потому что я очень хорошо лето провел у себя дома. Здорово попасть в НХЛ в 18 лет, нужно теперь закрепиться.
— Дома — в России?
— Да, я в Казани живу, занимаюсь в Ярославле.
— Валерий Брагин надеется, что вы сможете сыграть на молодежном чемпионате мира. Вы хотели бы там сыграть?
— Всегда хочется играть за сборную России, за молодежку в том числе. Посмотрим, как все сложится.
— Сейчас для вас важнее закрепиться в НХЛ…
— Конечно.
— …или если будет возможность, поехать на МЧМ?
— Если будет возможность, то да, но также хочется закрепиться в НХЛ и играть тут.
— В первых десяти матчах была вероятность, что «Каролина» может отправить вас в юниорскую лигу. Переживали на этот счет?
— Никогда не переживаю, даже когда
— На тренерский штаб давило то, под каким номером вас выбрали? Что нужно точно оставлять вас в составе?
— Если парень показывает результат, то его будут ставить. Если нет — то хоть первый номер, хоть второй, они могут отправить его назад.
— С Сергеем Самсоновым, тренером «Каролины» по развитию, много общаетесь?
— Конечно, иногда созваниваемся, иногда он сюда приезжает, подсказывает. Смотрит каждый матч, частенько бывает в Роли, на выезд в Детройт выбрался.
— Какие конкретные советы давал?
— Он смотрит за молодыми ребятами и подсказывает, как сыграть в той или иной ситуации.
— Главный тренер «Каролины» часто давал вам всего 10−12 минут игрового времени, да и сегодня его у вас было немного. Общались ли вы с тренерским штабом на этот счет?
— По поводу этой темы — нет. Я хочу принести пользу команде, не мое дело решать, сколько я буду играть. Это тренерское решение.
— Если судить о себе, что нужно сделать вам, чтобы проводить больше времени на льду?
— Работать каждую смену, забивать и помогать выигрывать.
— Сегодня у вашей тройки было много бросков.
— Конечно, мы привыкли играть друг с другом. Знаем, кто куда бежит. Поначалу было тяжело, потому что все новенькие, а сейчас уже притерлись друг к другу. Главное — бросать, и голы придут.
— Ваш брат Евгений выбыл
— Конечно, мы специально провели все лето вместе, очень упорно занимались. Печально, что он получил эту травму. Самое главное — он осознает, что в жизни всякое бывает, и продолжает работать. Думаю, послезавтра приедет ко мне на игру в Детройт.
— У него сейчас период реабилитации?
— Да, восстанавливается в Детройте, в зал ходит, к доктору.
— Обидно, что в этом сезоне не удастся сыграть другу против друга?
— Мы еще посмотрим, ничего неизвестно. Может быть, в
— Что вам нравится в Роли (город, где играет Каролина — Прим. «СЭ»)?
— Все нравится, особенно погода. Тепло.
— Многие говорят, что ваш партнер Валентин Зыков никогда не улыбается. Правда ли это?
— Нет, почему? Когда шутим, он улыбается.
— У вас первый в жизни большой взрослый контракт. Чувствуете разницу, что стало проще в жизни?
— Не думаю об этом. Просто нет времени на это, у нас игры через каждый день.
— Кто из игроков НХЛ, против которых вы уже играли, произвел большое впечатление?
— Сегодня — Патрик Кейн. А вообще — Натан Маккиннон из «Колорадо».
|Чикаго Блэкхокс
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3:4
(0:3, 2:1, 1:0)
|Каролина Харрикейнз
|Джереми Коллитон
|Род Бриндамор
|Кори Кроуфорд 58:03
|Скотт Дарлинг
|1-й период
|Андрей Свечников (Л. Валлмарк, Дж. Мартинук)
|04:46
|08:46
|Хенри Йокихарью
|Джейкоб Славин (Джаст. Уильямс, Л. Валлмарк)
|09:09
|Кэлвин Де Хаан
|10:10
|Филлип Ди Джузеппе (Б. Макгинн, Дж. Фольк)
|15:53
|18:49
|Александр Фортин
|2-й период
|Кэлвин Де Хаан (С. Ахо, Т. Терявяйнен)
|21:20
|24:34
|Патрик Кейн (А. Анисимов, Эр. Густафссон)
|30:53
|Давид Кемпф (Б. Саад, Ян Рутта)
|Кларк Бишоп
|33:08
|3-й период
|43:33
|Ник Шмолц (Б. Сибрук, П. Кейн)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Де Хаан (Каролина Харрикейнз), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), А. Свечников (Каролина Харрикейнз)