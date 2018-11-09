Интервью главного русского таланта НХЛ. Андрей Свечников — о «Каролине», травме брата и МЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

Виктория Булахова из Чикаго

— Сегодня хоккей был интересным, — рассказал Свечников. — «Чикаго» несколько раз брал Кубок Стэнли, тут всегда приятно играть. Два года назад приезжал сюда пару раз, смотрел за «Блэкхокс». А теперь сам играю против «Чикаго».

— Хороший старт вышел у вас в этом матче, открыли счет.

— Да, ребята потом еще пару голов забили, и мы продолжили играть по плану.

— Ваш гол можно назвать «грязным»?

— Можно, просто так сыграл — спасибо партнерам.

— Когда вы забросили первую шайбу, вы говорили, что исполнили свою мечту.

— Конечно! Всегда мечтал об этом. Сейчас уже хочется больше и больше забивать.

— Какая следующая мечта?

— Выиграть Кубок Стэнли.

— Какие были ощущения, когда вы с ходу попали в НХЛ?

— Летом готовился, конечно же, к НХЛ. Знал, что попаду в составе, потому что я очень хорошо лето провел у себя дома. Здорово попасть в НХЛ в 18 лет, нужно теперь закрепиться.

— Дома — в России?

— Да, я в Казани живу, занимаюсь в Ярославле.

— Валерий Брагин надеется, что вы сможете сыграть на молодежном чемпионате мира. Вы хотели бы там сыграть?

— Всегда хочется играть за сборную России, за молодежку в том числе. Посмотрим, как все сложится.

— Сейчас для вас важнее закрепиться в НХЛ…

— Конечно.

— …или если будет возможность, поехать на МЧМ?

— Если будет возможность, то да, но также хочется закрепиться в НХЛ и играть тут.

— В первых десяти матчах была вероятность, что «Каролина» может отправить вас в юниорскую лигу. Переживали на этот счет?

— Никогда не переживаю, даже когда что-то не получается. Думаю только о позитиве, всегда прокручиваю в голове: главное — играть в свой хоккей.

— На тренерский штаб давило то, под каким номером вас выбрали? Что нужно точно оставлять вас в составе?

— Если парень показывает результат, то его будут ставить. Если нет — то хоть первый номер, хоть второй, они могут отправить его назад.

— С Сергеем Самсоновым, тренером «Каролины» по развитию, много общаетесь?

— Конечно, иногда созваниваемся, иногда он сюда приезжает, подсказывает. Смотрит каждый матч, частенько бывает в Роли, на выезд в Детройт выбрался.

— Какие конкретные советы давал?

— Он смотрит за молодыми ребятами и подсказывает, как сыграть в той или иной ситуации.

— Главный тренер «Каролины» часто давал вам всего 10−12 минут игрового времени, да и сегодня его у вас было немного. Общались ли вы с тренерским штабом на этот счет?

— По поводу этой темы — нет. Я хочу принести пользу команде, не мое дело решать, сколько я буду играть. Это тренерское решение.

— Если судить о себе, что нужно сделать вам, чтобы проводить больше времени на льду?

— Работать каждую смену, забивать и помогать выигрывать.

— Сегодня у вашей тройки было много бросков.

— Конечно, мы привыкли играть друг с другом. Знаем, кто куда бежит. Поначалу было тяжело, потому что все новенькие, а сейчас уже притерлись друг к другу. Главное — бросать, и голы придут.

— Ваш брат Евгений выбыл из-за травмы на полгода.

— Конечно, мы специально провели все лето вместе, очень упорно занимались. Печально, что он получил эту травму. Самое главное — он осознает, что в жизни всякое бывает, и продолжает работать. Думаю, послезавтра приедет ко мне на игру в Детройт.

— У него сейчас период реабилитации?

— Да, восстанавливается в Детройте, в зал ходит, к доктору.

— Обидно, что в этом сезоне не удастся сыграть другу против друга?

— Мы еще посмотрим, ничего неизвестно. Может быть, в плей-офф сыграем.

— Что вам нравится в Роли (город, где играет Каролина — Прим. «СЭ»)?

— Все нравится, особенно погода. Тепло.

— Многие говорят, что ваш партнер Валентин Зыков никогда не улыбается. Правда ли это?

— Нет, почему? Когда шутим, он улыбается.

— У вас первый в жизни большой взрослый контракт. Чувствуете разницу, что стало проще в жизни?

— Не думаю об этом. Просто нет времени на это, у нас игры через каждый день. Куда-то пойти или что-то потратить — ничего такого нет. Хочется думать только о хоккее.

— Кто из игроков НХЛ, против которых вы уже играли, произвел большое впечатление?