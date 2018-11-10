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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.

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«Синерубашечники» забили два гола в течение 40 секунд в конце второго периода — в большинстве отличились Кевин Шаттенкирк и Нил Пионк. В начале третьего игрового отрезка Густав Нюквист отыграл одну шайбу, а Андреас Атанасиу сравнял счёт, когда «Детройт» снял вратаря. Дилан Ларкин за шесть секунд до окончания овертайма принёс своей команде пятую победу в шести последних встречах.

У Павла Бучневича результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.31 на льду. У Владислава Наместникова «-1» за 18.01.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес, Назем Кадри, Коннор Браун, Андреас Юнссон, Морган Рилли и Тайлер Эннис. У «дьяволов» отличился Трэвис Зейджак.

Никита Зайцев заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Игоря Ожиганова «+1» и четыре силовых приёма за 16.55.

Детройт Ред Уингз 3:2 ОТ
(0:0, 0:2, 2:0)
Нью-Йорк Рейнджерс
10.11.2018, 03:30 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Дэвид Куинн
Вратари
Джимми Ховард Хенрик Лундквист
1-й период
00:25 Майк Грин
06:01 Даррен Хелм
2-й период
Брэди Шей 33:31
36:48 Якоб Де ла Росе
36:48 Якоб Де ла Росе
Кевин Шаттенкирк (Э. Дианджело, К. Хэйс) 37:53
Нил Пионк (М. Зибанежад, П. Бучневич) 38:33
3-й период
41:46 Джастин Абделькадер (Г. Нюквист)
57:58 Андреас Атанасиу (Ф. Нильсен, Н. Крунвалль)
Павел Бучневич 58:11
Овертайм
64:54 Дилан Ларкин (А. Атанасиу, Майк Грин)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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