Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Детройт Ред Уингз» — 2:3.
«Синерубашечники» забили два гола в течение 40 секунд в конце второго периода — в большинстве отличились Кевин Шаттенкирк и Нил Пионк. В начале третьего игрового отрезка Густав Нюквист отыграл одну шайбу, а Андреас Атанасиу сравнял счёт, когда «Детройт» снял вратаря. Дилан Ларкин за шесть секунд до окончания овертайма принёс своей команде пятую победу в шести последних встречах.
У Павла Бучневича результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.31 на льду. У Владислава Наместникова «-1» за 18.01.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес, Назем Кадри, Коннор Браун, Андреас Юнссон, Морган Рилли и Тайлер Эннис. У «дьяволов» отличился Трэвис Зейджак.
Никита Зайцев заработал показатель полезности «+2» и две минуты штрафа за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду. У Игоря Ожиганова «+1» и четыре силовых приёма за 16.55.
|Детройт Ред Уингз
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3:2 ОТ
(0:0, 0:2, 2:0)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Джефф Блэшилл
|Дэвид Куинн
|Джимми Ховард
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|00:25
|Майк Грин
|06:01
|Даррен Хелм
|2-й период
|Брэди Шей
|33:31
|36:48
|Якоб Де ла Росе
|36:48
|Якоб Де ла Росе
|Кевин Шаттенкирк (Э. Дианджело, К. Хэйс)
|37:53
|Нил Пионк (М. Зибанежад, П. Бучневич)
|38:33
|3-й период
|41:46
|Джастин Абделькадер (Г. Нюквист)
|57:58
|Андреас Атанасиу (Ф. Нильсен, Н. Крунвалль)
|Павел Бучневич
|58:11
|Овертайм
|64:54
|Дилан Ларкин (А. Атанасиу, Майк Грин)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс)