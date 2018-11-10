Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» обыграть «Детройт»

«Синерубашечники» забили два гола в течение 40 секунд в конце второго периода — в большинстве отличились Кевин Шаттенкирк и Нил Пионк. В начале третьего игрового отрезка Густав Нюквист отыграл одну шайбу, а Андреас Атанасиу сравнял счёт, когда «Детройт» снял вратаря. Дилан Ларкин за шесть секунд до окончания овертайма принёс своей команде пятую победу в шести последних встречах.

У Павла Бучневича результативная передача и показатель полезности «-1» за 15.31 на льду. У Владислава Наместникова «-1» за 18.01.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Голами в составе хозяев отметились Джон Таварес, Назем Кадри, Коннор Браун, Андреас Юнссон, Морган Рилли и Тайлер Эннис. У «дьяволов» отличился Трэвис Зейджак.