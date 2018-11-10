Русский вратарь остановил Овечкина и Кузнецова. Идеальный матч Бобровского против чемпионов НХЛ
Бобу понадобилось 33 сэйва.
Бобу понадобилось 33 сэйва.
После тяжелой победы над «Питтсбургом» домашняя серия «Вашингтона» продолжилась матчем против «Коламбуса». В гости к Овечкину, Кузнецову и Орлову приехали Панарин и Бобровский. Несмотря на такое серьезное представительство россиян на льду Вашингтона, самое главное событие в НХЛ для россиян произошло в Торонто. Там Александр Якушев получил свой перстень члена зала хоккейной славы НХЛ. И он всего третий советский хоккеист в истории после Владислава Третьяка и Валерия Харламова.
Вместе с Якушевым свои перстни получили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, канадская
А через несколько часов новоиспеченные обладатели перстней провели символическое вбрасывание в игре «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерс Девилз».
Не обошлось без него и в столичной игре: матч «Вашингтона» в этот раз начала супруга комментатора CSN Washington Крэйга Лафлина Линда, которая прошла через множество операций и продолжает лечиться от рака.
В прошлом матче «Коламбус» неожиданно уверенно обыграл «Даллас». Но беспроблемно получилось только по счету (4:1), но далеко не по игре. В который раз сработала хоккейная истина: «Если Бобровский не ошибается, “Коламбус” не проигрывает». Несмотря на синдром чемпионского сезона, «Вашингтон» все еще одна из сильнейших команд в лиге, поэтому одного Бобровского для победы должно было не хватить. Но хватило.
Начиналось для Панарина и компании все по сценарию прошлой игры: «Коламбус» выдержал стартовый натиск, потом заработал большинство и сразу же реализовал штраф Евгения Кузнецова. Все решил нереально крутой пас Ник Фолиньо, который в окружении трех соперников спиной пропустил шайбу себе между ног. Датчанину Оливеру Бьеркстранду оставалось попасть в пустые ворота.
После гола игра не поменялась: «Вашингтон» был активен и много бросал. И наверняка уже давно забросил бы, если бы не привычно мощная игра Бобровского. Кажется, восхищаться игрой российского вратаря слишком попсово, но как можно это не делать, когда Сергей с невероятной легкостью раз за разом оставлял «Коламбус» в игре.
Но на 29 минуте не справился и он: в очередном меньшинстве «Коламбус» просто ужасно расставился в своей зоне. Сразу три игрока оказались прижаты к собственным воротам, а четвертый не успел даже дернуться на оставленного без минимального внимания Мэтта Нисканена. Америанецн таким подарком воспользовался моментально и расстрелял Бобровского. Передачу в этой атаке на свой счет записал Кузнецов, для него это 20 (6+14) очко в сезоне.
Еще во втором периоде действующий обладатель Кубка Стэнли несколько раз был очень близок к тому, чтобы выйти вперед. Но нет: самый лучший шанс на вторую шайбу упустил Овечкин, которому
А в начале третьего игрового отрезка гости отодвинули игру от своих ворот и быстро заработали большинство. В итоге хитрый пас Панарина и бросок с острого угла Энтони Дюклера вновь вывели «Коламбус» вперед. Интересно, что команда Ника Фолиньо снова смогла реализовать удаление российского хоккеиста: на этот раз две минуты отбывал Дмитрий Орлов.
Вот так за пять минут соперник «Вашингтона» добыл нужное преимущество и опять откатился в оборону. В целом, в этом и есть весь «Коламбус» нынешнего сезона: терпеть, надеяться на Бобровского и уверенно реализовывать тот минимум моментов, который удается создать. В игре с действующим обладателем Кубка Стэнли для победы хватило двух шайб в большинстве и 33-х сэйвов голкипера.
|Вашингтон Кэпиталз
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1:2
(0:1, 1:0, 0:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Тодд Рирден
|Джон Торторелла
|Брэйден Холтби 58:31
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Джош Андерсон
|04:46
|15:28
|Евгений Кузнецов
|Оливер Бьоркстранд (Н. Фолиньо, А. Веннберг)
|17:16
|2-й период
|Александр Веннберг
|26:51
|27:53
|Мэтт Нисканен (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
|Дэвид Савар
|31:08
|38:13
|Михал Кемпны
|3-й период
|44:04
|Дмитрий I Орлов
|Энтони Дюклер (А. Панарин, З. Веренски)
|45:09
|Пьер-Люк Дюбуа
|53:00
|Дэвид Савар
|59:17
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс)