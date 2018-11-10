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10:28 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь остановил Овечкина и Кузнецова. Идеальный матч Бобровского против чемпионов НХЛ

Бобу понадобилось 33 сэйва.

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После тяжелой победы над «Питтсбургом» домашняя серия «Вашингтона» продолжилась матчем против «Коламбуса». В гости к Овечкину, Кузнецову и Орлову приехали Панарин и Бобровский. Несмотря на такое серьезное представительство россиян на льду Вашингтона, самое главное событие в НХЛ для россиян произошло в Торонто. Там Александр Якушев получил свой перстень члена зала хоккейной славы НХЛ. И он всего третий советский хоккеист в истории после Владислава Третьяка и Валерия Харламова.

Вместе с Якушевым свои перстни получили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, канадская женщина-хоккеист Джайна Хеффорд, легендарный вратарь Мартин Бродер, форвард Мартен Сен-Луи и первый темнокожий игрок в истории НХЛ Вилли O’Ри.

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А через несколько часов новоиспеченные обладатели перстней провели символическое вбрасывание в игре «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерс Девилз».

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Не обошлось без него и в столичной игре: матч «Вашингтона» в этот раз начала супруга комментатора CSN Washington Крэйга Лафлина Линда, которая прошла через множество операций и продолжает лечиться от рака.

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В прошлом матче «Коламбус» неожиданно уверенно обыграл «Даллас». Но беспроблемно получилось только по счету (4:1), но далеко не по игре. В который раз сработала хоккейная истина: «Если Бобровский не ошибается, “Коламбус” не проигрывает». Несмотря на синдром чемпионского сезона, «Вашингтон» все еще одна из сильнейших команд в лиге, поэтому одного Бобровского для победы должно было не хватить. Но хватило.

Начиналось для Панарина и компании все по сценарию прошлой игры: «Коламбус» выдержал стартовый натиск, потом заработал большинство и сразу же реализовал штраф Евгения Кузнецова. Все решил нереально крутой пас Ник Фолиньо, который в окружении трех соперников спиной пропустил шайбу себе между ног. Датчанину Оливеру Бьеркстранду оставалось попасть в пустые ворота.

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После гола игра не поменялась: «Вашингтон» был активен и много бросал. И наверняка уже давно забросил бы, если бы не привычно мощная игра Бобровского. Кажется, восхищаться игрой российского вратаря слишком попсово, но как можно это не делать, когда Сергей с невероятной легкостью раз за разом оставлял «Коламбус» в игре.

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Но на 29 минуте не справился и он: в очередном меньшинстве «Коламбус» просто ужасно расставился в своей зоне. Сразу три игрока оказались прижаты к собственным воротам, а четвертый не успел даже дернуться на оставленного без минимального внимания Мэтта Нисканена. Америанецн таким подарком воспользовался моментально и расстрелял Бобровского. Передачу в этой атаке на свой счет записал Кузнецов, для него это 20 (6+14) очко в сезоне.

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Еще во втором периоде действующий обладатель Кубка Стэнли несколько раз был очень близок к тому, чтобы выйти вперед. Но нет: самый лучший шанс на вторую шайбу упустил Овечкин, которому наконец-то дали бросить с его фирменной точки из круга вбрасывания. Но закончился полет этой шайбы в ловушке у Бобровского. Впрочем, ничего нового.

А в начале третьего игрового отрезка гости отодвинули игру от своих ворот и быстро заработали большинство. В итоге хитрый пас Панарина и бросок с острого угла Энтони Дюклера вновь вывели «Коламбус» вперед. Интересно, что команда Ника Фолиньо снова смогла реализовать удаление российского хоккеиста: на этот раз две минуты отбывал Дмитрий Орлов.

Вот так за пять минут соперник «Вашингтона» добыл нужное преимущество и опять откатился в оборону. В целом, в этом и есть весь «Коламбус» нынешнего сезона: терпеть, надеяться на Бобровского и уверенно реализовывать тот минимум моментов, который удается создать. В игре с действующим обладателем Кубка Стэнли для победы хватило двух шайб в большинстве и 33-х сэйвов голкипера.

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Вашингтон Кэпиталз 1:2
(0:1, 1:0, 0:1)
Коламбус Блю Джэкетс
10.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Джон Торторелла
Вратари
Брэйден Холтби 58:31 Сергей Бобровский
1-й период
Джош Андерсон 04:46
15:28 Евгений Кузнецов
Оливер Бьоркстранд (Н. Фолиньо, А. Веннберг) 17:16
2-й период
Александр Веннберг 26:51
27:53 Мэтт Нисканен (Н. Бэкстрем, Е. Кузнецов)
Дэвид Савар 31:08
38:13 Михал Кемпны
3-й период
44:04 Дмитрий I Орлов
Энтони Дюклер (А. Панарин, З. Веренски) 45:09
Пьер-Люк Дюбуа 53:00
Дэвид Савар 59:17
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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