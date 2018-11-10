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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.

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Хозяева повели в счёте на 15-й минуте, в формате «4 на 4» отличился Алекс Пьетранджело. Во втором игровом отрезке «блюзмены» провели ещё две шайбы усилиями Райана О’Райлли и Джейдена Шварца. Точку в матче в третьем периоде поставил Александр Стин.

В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашев сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.

Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) — седьмой.

Сент-Луис Блюз 4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
10.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Питер Дебур
Вратари
Чед Джонсон Аарон Делл
1-й период
14:15 Винс Данн
Джо Павелски 14:15
14:50 Алекс Пьетранджело (В. Тарасенко)
Мелькер Карлссон 17:05
19:10 Роберт Томас
2-й период
Джо Торнтон 22:21
25:28 Райан О`Райлли (Дж. Шворц)
33:57 Джейден Шворц (Т. Бозак, А. Стин)
36:56 Тайлер Бозак
Эрик Карлссон 39:06
3-й период
48:11 Джоэль Эдмундсон
52:21 Александр Стин (Т. Бозак, К. Парэйко)
Брент Бернс 52:52
59:08
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ч. Джонсон (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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Сан-Хосе Шаркс
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