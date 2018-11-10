«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача

Хозяева повели в счёте на 15-й минуте, в формате «4 на 4» отличился Алекс Пьетранджело. Во втором игровом отрезке «блюзмены» провели ещё две шайбы усилиями Райана О’Райлли и Джейдена Шварца. Точку в матче в третьем периоде поставил Александр Стин.

В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашев сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.