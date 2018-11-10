«Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе», у Тарасенко передача
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.
Хозяева повели в счёте на 15-й минуте, в формате «4 на 4» отличился Алекс Пьетранджело. Во втором игровом отрезке «блюзмены» провели ещё две шайбы усилиями Райана О’Райлли и Джейдена Шварца. Точку в матче в третьем периоде поставил Александр Стин.
В активе Владимира Тарасенко результативная передача, показатель полезности «+2», два броска в створ ворот за проведённые на льду 18 минут и 16 секунд. Иван Барбашев сыграл 12.21 и выиграл 100% вбрасываний. У Никиты Сошникова «+1» и 6.41.
Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (19) — седьмой.
|Сент-Луис Блюз
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4:0
(1:0, 2:0, 1:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Майк Йео
|Питер Дебур
|Чед Джонсон
|Аарон Делл
|1-й период
|14:15
|Винс Данн
|Джо Павелски
|14:15
|14:50
|Алекс Пьетранджело (В. Тарасенко)
|Мелькер Карлссон
|17:05
|19:10
|Роберт Томас
|2-й период
|Джо Торнтон
|22:21
|25:28
|Райан О`Райлли (Дж. Шворц)
|33:57
|Джейден Шворц (Т. Бозак, А. Стин)
|36:56
|Тайлер Бозак
|Эрик Карлссон
|39:06
|3-й период
|48:11
|Джоэль Эдмундсон
|52:21
|Александр Стин (Т. Бозак, К. Парэйко)
|Брент Бернс
|52:52
|59:08
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ч. Джонсон (Сент-Луис Блюз), Дж. Шворц (Сент-Луис Блюз), Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз)