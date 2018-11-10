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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виннипег» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Уилера, у Задорова передача

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2.

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Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Джетс» отличились Кайл Конор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Патрик Лайне. За «Колорадо» забивали Эрик Джонсон и Тайсон Джост.

Семён Варламов отразил 19 бросков из 23. На счету Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», четыре силовых приёма за 12 минут и 58 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 7.55.

Дмитрий Куликов сыграл 6.04, за которые успел провести четыре силовых приёма, по этому показателю в своей команде он уступил только Дастину Бафлину.

Виннипег Джетс 5:2
(2:0, 0:0, 3:2)
Колорадо Эвеланш
10.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Джаред Беднар
Вратари
Коннор Хеллебайк Семен Варламов 56:57 (Сем. Варламов 58:34)
1-й период
Патрик Немет 10:08
10:16 Кайл Коннор (М. Шайфли, Б. Уилер)
13:32 Марк Шайфли (Б. Уилер, Дж. Моррисси)
18:29 Дастин Бафлин
2-й период
Эрик Джонсон 27:34
34:01 Ник Петан
36:00 Дастин Бафлин
3-й период
Эрик Джонсон (К. Седерберг, Н. Задоров) 42:26
45:42 Николай Элерс (Б. Уилер)
Тайсон Жост (А. Керфут, Т. Бэрри) 46:52
48:17 Брайан Литтл
Шелдон Дрис 50:36
50:43 Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер)
Александр Керфут 51:56
58:34 п.в. Блэйк Уилер (М. Шайфли)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Уилер (Виннипег Джетс), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Виннипег Джетс
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