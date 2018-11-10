«Виннипег» обыграл «Колорадо» благодаря 5 очкам Уилера, у Задорова передача
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал уверенную победу над «Колорадо Эвеланш» — 5:2.
Главным героем встречи стал нападающий хозяев Блейк Уилер, принявший участие во всех пяти шайбах, на его счету гол и четыре результативные передачи. Также в составе «Джетс» отличились Кайл Конор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Патрик Лайне. За «Колорадо» забивали Эрик Джонсон и Тайсон Джост.
Семён Варламов отразил 19 бросков из 23. На счету Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+1», четыре силовых приёма за 12 минут и 58 секунд, проведённых на льду. Владислав Каменев сыграл 7.55.
Дмитрий Куликов сыграл 6.04, за которые успел провести четыре силовых приёма, по этому показателю в своей команде он уступил только Дастину Бафлину.
|Виннипег Джетс
|
5:2
(2:0, 0:0, 3:2)
|Колорадо Эвеланш
|Пол Морис
|Джаред Беднар
|Коннор Хеллебайк
|Семен Варламов 56:57 (Сем. Варламов 58:34)
|1-й период
|Патрик Немет
|10:08
|10:16
|Кайл Коннор (М. Шайфли, Б. Уилер)
|13:32
|Марк Шайфли (Б. Уилер, Дж. Моррисси)
|18:29
|Дастин Бафлин
|2-й период
|Эрик Джонсон
|27:34
|34:01
|Ник Петан
|36:00
|Дастин Бафлин
|3-й период
|Эрик Джонсон (К. Седерберг, Н. Задоров)
|42:26
|45:42
|Николай Элерс (Б. Уилер)
|Тайсон Жост (А. Керфут, Т. Бэрри)
|46:52
|48:17
|Брайан Литтл
|Шелдон Дрис
|50:36
|50:43
|Патрик Лайне (Д. Бафлин, Б. Уилер)
|Александр Керфут
|51:56
|58:34
|п.в.
|Блэйк Уилер (М. Шайфли)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Б. Уилер (Виннипег Джетс), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Д. Бафлин (Виннипег Джетс)