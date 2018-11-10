Куликов получил травму
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:2), информирует WinnipegNews.
Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:2), информирует WinnipegNews.
28-летний россиянин не смог продолжить встречу после силового приема форварда «Эвеланш» Габриэля Бурка в первом периоде. За шесть минут на льду Куликов успел провести четыре силовых приема.