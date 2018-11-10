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10:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Куликов получил травму

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (5:2), информирует WinnipegNews.

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Источник: Reuters

28-летний россиянин не смог продолжить встречу после силового приема форварда «Эвеланш» Габриэля Бурка в первом периоде. За шесть минут на льду Куликов успел провести четыре силовых приема. ​

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