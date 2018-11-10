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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Сейв Василевского признан лучшим в НХЛ на прошедшей неделе

Национальная хоккейная лига представила свою версию десяти лучших сейвов прошедшей недели.

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Источник: AP 2018

Первое место получил сэйв российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Тая Рэтти. Ещё один сейв россиянина занял шестое место.

10. Джимми Ховард («Детройт»)
9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)
8. Антти Ниеми («Монреаль»)
7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
5. Крэйг Андерсон («Оттава»)
4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)
3. Роберто Луонго («Флорида»)
2. Брэйден Холтби («Вашингтон»)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

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Тампа-Бэй Лайтнинг
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