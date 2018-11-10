Сейв Василевского признан лучшим в НХЛ на прошедшей неделе

Первое место получил сэйв российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Тая Рэтти. Ещё один сейв россиянина занял шестое место.



10. Джимми Ховард («Детройт»)

9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)

8. Антти Ниеми («Монреаль»)

7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

5. Крэйг Андерсон («Оттава»)

4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)

3. Роберто Луонго («Флорида»)

2. Брэйден Холтби («Вашингтон»)

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).