Сейв Василевского признан лучшим в НХЛ на прошедшей неделе
Национальная хоккейная лига представила свою версию десяти лучших сейвов прошедшей недели.
Национальная хоккейная лига представила свою версию десяти лучших сейвов прошедшей недели.
Первое место получил сэйв российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Тая Рэтти. Ещё один сейв россиянина занял шестое место.
10. Джимми Ховард («Детройт»)
9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)
8. Антти Ниеми («Монреаль»)
7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
5. Крэйг Андерсон («Оттава»)
4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)
3. Роберто Луонго («Флорида»)
2. Брэйден Холтби («Вашингтон»)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).