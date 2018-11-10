Малкин понимает, чем недоволен генменеджер «Питтсбурга»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хорошо понимает, чем недоволен генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хорошо понимает, чем недоволен генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд.
В среду в матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвины» уступили «Вашингтону» (1:2) — это поражение стало для них пятым подряд. Перед той игрой Рутерфорд заявил, что уже задумывался о перестройке нынешнего состава команды, завоевавшего Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.
— Он делает свою работу. Наша работа — находиться здесь, в раздевалке, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Малкина. — Мы должны поддерживать друг друга, выходить на лед и побеждать. Конечно, он недоволен. И он дал нам это понять. Мы понимаем, что он недоволен, и должны играть как единое целое. Тренеры, вратари, бригада большинства, мы все — команда. Если мы проигрываем, то проигрывает вся команда. Он делает свою работу, мы — свою.