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14:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Малкин понимает, чем недоволен генменеджер «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин хорошо понимает, чем недоволен генеральный менеджер «Пингвинз» Джим Рутерфорд.

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Источник: AP 2018

В среду в матче регулярного чемпионата НХЛ «Пингвины» уступили «Вашингтону» (1:2) — это поражение стало для них пятым подряд. Перед той игрой Рутерфорд заявил, что уже задумывался о перестройке нынешнего состава команды, завоевавшего Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах.

— Он делает свою работу. Наша работа — находиться здесь, в раздевалке, — приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Малкина. — Мы должны поддерживать друг друга, выходить на лед и побеждать. Конечно, он недоволен. И он дал нам это понять. Мы понимаем, что он недоволен, и должны играть как единое целое. Тренеры, вратари, бригада большинства, мы все — команда. Если мы проигрываем, то проигрывает вся команда. Он делает свою работу, мы — свою.

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