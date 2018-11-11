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10:22 (мск), источник: Р-Спорт

Бучневич, Наместников и Георгиев помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские хоккеисты Павел Бучневич, Владислав Наместников и Александр Георгиев помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» добиться победы в серии буллитов над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Коламбусе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Бучневич и Наместников ассистировали Мике Зибанежаду, открывшему счет на 6-й минуте. На 27-й минуте Бучневич, признанный второй звездой матча, отметился заброшенной шайбой. Также у победителей отличились Крис Крайдер (29) и Джимми Визи (40), ставший и автором победного буллита. Георгиев отразил 34 броска по своим воротам, а также три буллита из пяти.

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У хозяев шайбы забросили Кэм Эткинсон (20), Пьер-Люк Дюбуа (32), Ник Фолиньо (33) и Александр Веннберг (37). Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился голевым пасом на Дюбуа, а в серии буллитов не реализовал свой бросок.

В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» дома уступила «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:6 (1:2, 3:0, 0:4). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков и отметился голевой передачей на Виктора Хедмана (21), а российский защитник «молний» Михаил Сергачев стал ассистентом первой шайбы автора дубля Матье Джозефа (9, 35), также у хозяев отличился Брэйдон Коберн (30). В составе гостей отличились Мэтт Дюшен (5), Бобби Райан (8), Брэди Ткачак (41), Колин Уайт (49), Райан Дзингел (51) и Марк Стоун (60).

Результаты других игр дня:

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 5:1,

«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (по буллитам),

«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4,

«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотис» — 4:0,

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2,

«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 0:1.

Коламбус Блю Джэкетс 4:5 Б
(1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 0:1)
Нью-Йорк Рейнджерс
11.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Дэвид Куинн
Вратари
Йоонас Корписало Александр Георгиев
1-й период
Мика Зибанежад (В. Наместников, П. Бучневич) 05:54
11:43 Джош Андерсон
Лиас Андерссон 17:58
19:26 Кэм Аткинсон (П-Л. Дюбуа, С. Джонс)
2-й период
Брэди Шей 23:05
Павел Бучневич (Дж. Веси) 26:57
Крис Крайдер (К. Хэйс, Э. Дианджело) 28:30
31:49 Пьер-Люк Дюбуа (С. Джонс, А. Панарин)
32:21 Ник Фолиньо (Б. Дженнер, М. Нутиваара)
35:34 Пьер-Люк Дюбуа
36:03 Александр Веннберг (С. Джонс)
Джимми Веси (К. Хэйс, К. Шаттенкирк) 39:07
3-й период
50:15 Райли Нэш
Энтони Дианджело 50:15
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Веси
Статистика
9 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Веси (Нью-Йорк Рейнджерс), С. Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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