Бучневич, Наместников и Георгиев помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Встреча, прошедшая в субботу в Коламбусе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Бучневич и Наместников ассистировали Мике Зибанежаду, открывшему счет на 6-й минуте. На 27-й минуте Бучневич, признанный второй звездой матча, отметился заброшенной шайбой. Также у победителей отличились Крис Крайдер (29) и Джимми Визи (40), ставший и автором победного буллита. Георгиев отразил 34 броска по своим воротам, а также три буллита из пяти.
У хозяев шайбы забросили Кэм Эткинсон (20), Пьер-Люк Дюбуа (32), Ник Фолиньо (33) и Александр Веннберг (37). Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился голевым пасом на Дюбуа, а в серии буллитов не реализовал свой бросок.
В другом матче дня «Тампа Бэй Лайтнинг» дома уступила «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:6 (1:2, 3:0, 0:4). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков и отметился голевой передачей на Виктора Хедмана (21), а российский защитник «молний» Михаил Сергачев стал ассистентом первой шайбы автора дубля Матье Джозефа (9, 35), также у хозяев отличился Брэйдон Коберн (30). В составе гостей отличились Мэтт Дюшен (5), Бобби Райан (8), Брэди Ткачак (41), Колин Уайт (49), Райан Дзингел (51) и Марк Стоун (60).
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мейпл Лифс» — 5:1,
«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 3:4 (по буллитам),
«Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден Найтс» — 5:4,
«Питтсбург Пингвинз» — «Аризона Койотис» — 4:0,
«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:2,
«Лос-Анджелес Кингз» — «Калгари Флэймз» — 0:1.