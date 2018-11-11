Бучневич, Наместников и Георгиев помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Встреча, прошедшая в субботу в Коламбусе, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:3, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Бучневич и Наместников ассистировали Мике Зибанежаду, открывшему счет на 6-й минуте. На 27-й минуте Бучневич, признанный второй звездой матча, отметился заброшенной шайбой. Также у победителей отличились Крис Крайдер (29) и Джимми Визи (40), ставший и автором победного буллита. Георгиев отразил 34 броска по своим воротам, а также три буллита из пяти.