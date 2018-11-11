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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Даллас» отправил форварда Дениса Гурьянова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» отправил нападающего Дениса Гурьянова в команду АХЛ «Техас Старз».

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Источник: AP 2018

Об этом сообщает официальный сайт «Далласа».

Россиянин отметился заброшенной шайбой в игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:5 ОТ) — в середине третьего периода он подправил бросок Бена Глисона. Гурьянов провёл на льду 11 минут 56 секунд (в том числе 33 секунды в большинстве), нанёс один бросок по воротам и совершил один силовой приём. Этот матч стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гурьянов — лучший бомбардир фарм-клуба «Старз» в текущем регулярном чемпионате АХЛ, игрок заработал 12 (6+6) баллов в 11 матчах при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафного времени.

Ранее Гурьянов выступал в КХЛ за тольяттинскую «Ладу».

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