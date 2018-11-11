«Даллас» отправил форварда Дениса Гурьянова в АХЛ

Россиянин отметился заброшенной шайбой в игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:5 ОТ) — в середине третьего периода он подправил бросок Бена Глисона. Гурьянов провёл на льду 11 минут 56 секунд (в том числе 33 секунды в большинстве), нанёс один бросок по воротам и совершил один силовой приём. Этот матч стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне.