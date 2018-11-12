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01:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» в гостях обыграла «Сент-Луис», у Барбашёва передача

«Миннесота Уайлд» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Уайлд» эта победа стала третьей кряду.

Победную шайбу в середине заключительной двадцатиминутки забросил форвард гостей Микаэль Гранлунд. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник совершил 29 сейвов.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 16 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Никита Сошников совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок за 8 минут 23 секунды игрового времени.

Сент-Луис Блюз 2:3
(1:0, 1:2, 0:1)
Миннесота Уайлд
11.11.2018, 23:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Брюс Будро
Вратари
Чед Джонсон 59:20 Деван Дубник
1-й период
Джаред Сперджен 00:44
19:01 Оскар Сундквист (И. Барбашев)
2-й период
Зак Паризе (Н. Нидеррайтер, Ю. Бродин) 21:19
Юэль Эрикссон Эк (Дж. Гринуэй, Ч. Койл) 21:44
29:37 Алекс Пьетранджело (Дж. Шворц, Р. О`Райлли)
Микко Койву 32:47
3-й период
41:05 Колтон Парэйко
Микаэль Гранлунд 47:43
50:06 Дэвид Перрон
Ник Силер 50:06
57:09 Дэвид Перрон
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Мик. Гранлунд (Миннесота Уайлд), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), З. Паризе (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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