«Миннесота» в гостях обыграла «Сент-Луис», у Барбашёва передача

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луис и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Уайлд» эта победа стала третьей кряду .

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 16 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Никита Сошников совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок за 8 минут 23 секунды игрового времени.