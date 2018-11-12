«Миннесота» в гостях обыграла «Сент-Луис», у Барбашёва передача
«Миннесота Уайлд» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота Уайлд» обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в
Победную шайбу в середине заключительной двадцатиминутки забросил форвард гостей Микаэль Гранлунд. Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник совершил 29 сейвов.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 19 минут 16 секунд и нанёс пять бросков в створ ворот. На счету Ивана Барбашёва результативная передача. Никита Сошников совершил 2 силовых приёма и заблокировал один бросок за 8 минут 23 секунды игрового времени.
|Сент-Луис Блюз
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2:3
(1:0, 1:2, 0:1)
|Миннесота Уайлд
|Майк Йео
|Брюс Будро
|Чед Джонсон 59:20
|Деван Дубник
|1-й период
|Джаред Сперджен
|00:44
|19:01
|Оскар Сундквист (И. Барбашев)
|2-й период
|Зак Паризе (Н. Нидеррайтер, Ю. Бродин)
|21:19
|Юэль Эрикссон Эк (Дж. Гринуэй, Ч. Койл)
|21:44
|29:37
|Алекс Пьетранджело (Дж. Шворц, Р. О`Райлли)
|Микко Койву
|32:47
|3-й период
|41:05
|Колтон Парэйко
|Микаэль Гранлунд
|47:43
|50:06
|Дэвид Перрон
|Ник Силер
|50:06
|57:09
|Дэвид Перрон
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Мик. Гранлунд (Миннесота Уайлд), А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), З. Паризе (Миннесота Уайлд)