«Флорида» обыграла «Оттаву» в матче НХЛ. Дадонов и Киселевич набрали три очка
ТАСС, 12 ноября. «Флорида» победила «Оттаву» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 ноября. «Флорида» победила «Оттаву» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (24-я и 35-я минуты), Джонатан Юбердо (27), Трой Бауэр (37) и Фрэнк Ватрано (39). У гостей отличился Райан Дзингел (19).
Российский форвард хозяев Евгений Дадонов записал на свой счет одну результативную передачу, а защитник Богдан Киселевич — две. Всего на счету Дадонова в нынешнем сезоне 16 очков (7 шайб + 9 передач), Киселевича — 4 (0+4) очка.
«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 15 очков в 14 матчах. «Оттава» с 17 очками располагается двумя строчками выше.
В следующем матче «Флорида» 14 ноября в гостях сыграет с «Филадельфией», «Оттава» 16 ноября примет «Детройт».
|Флорида Пантерз
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5:1
(0:1, 5:0, 0:0)
|Оттава Сенаторз
|Боб Бонер
|Ги Буше
|Джеймс Раймер
|Майк Маккенна
|1-й период
|17:02
|Фрэнк Ватрано
|Райан Дзингел (К. Тирни, М. Ладжой)
|18:35
|2-й период
|23:05
|Александр Барков (М. Хоффман, Е. Дадонов)
|Коди Сиси
|25:35
|26:01
|Джонатан Юбердо (К. Яндл, В. Трочек)
|Марк Боровицки
|26:38
|32:31
|Ник Бьюгстад
|34:57
|Александр Барков (Б. Киселевич, М. Хоффман)
|36:03
|Трой Брауэр (Ю. Ламмикко, К. Сивиур)
|38:11
|Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо, Б. Киселевич)
|38:33
|Юхо Ламмикко
|3-й период
|Марк Стоун
|43:05
|53:09
|Трой Брауэр
|57:34
|Винс Трочек
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Барков (Флорида Пантерз), М. Хоффман (Флорида Пантерз), Ю. Ламмикко (Флорида Пантерз)