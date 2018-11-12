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08:50 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Оттаву» в матче НХЛ. Дадонов и Киселевич набрали три очка

ТАСС, 12 ноября. «Флорида» победила «Оттаву» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (24-я и 35-я минуты), Джонатан Юбердо (27), Трой Бауэр (37) и Фрэнк Ватрано (39). У гостей отличился Райан Дзингел (19).

Российский форвард хозяев Евгений Дадонов записал на свой счет одну результативную передачу, а защитник Богдан Киселевич — две. Всего на счету Дадонова в нынешнем сезоне 16 очков (7 шайб + 9 передач), Киселевича — 4 (0+4) очка.

«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 15 очков в 14 матчах. «Оттава» с 17 очками располагается двумя строчками выше.

В следующем матче «Флорида» 14 ноября в гостях сыграет с «Филадельфией», «Оттава» 16 ноября примет «Детройт».

Флорида Пантерз 5:1
(0:1, 5:0, 0:0)
Оттава Сенаторз
12.11.2018, 01:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Ги Буше
Вратари
Джеймс Раймер Майк Маккенна
1-й период
17:02 Фрэнк Ватрано
Райан Дзингел (К. Тирни, М. Ладжой) 18:35
2-й период
23:05 Александр Барков (М. Хоффман, Е. Дадонов)
Коди Сиси 25:35
26:01 Джонатан Юбердо (К. Яндл, В. Трочек)
Марк Боровицки 26:38
32:31 Ник Бьюгстад
34:57 Александр Барков (Б. Киселевич, М. Хоффман)
36:03 Трой Брауэр (Ю. Ламмикко, К. Сивиур)
38:11 Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо, Б. Киселевич)
38:33 Юхо Ламмикко
3-й период
Марк Стоун 43:05
53:09 Трой Брауэр
57:34 Винс Трочек
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Барков (Флорида Пантерз), М. Хоффман (Флорида Пантерз), Ю. Ламмикко (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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