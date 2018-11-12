«Флорида» обыграла «Оттаву» в матче НХЛ. Дадонов и Киселевич набрали три очка

В составе победителей шайбы забросили Александр Барков (24-я и 35-я минуты), Джонатан Юбердо (27), Трой Бауэр (37) и Фрэнк Ватрано (39). У гостей отличился Райан Дзингел (19).

Российский форвард хозяев Евгений Дадонов записал на свой счет одну результативную передачу, а защитник Богдан Киселевич — две. Всего на счету Дадонова в нынешнем сезоне 16 очков (7 шайб + 9 передач), Киселевича — 4 (0+4) очка.

«Флорида» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 15 очков в 14 матчах. «Оттава» с 17 очками располагается двумя строчками выше.