Чудо-пас Овечкина не спас его клуб от нового провала. В столице США разбили русский дуэт и ошиблись

Источник: AP 2018

За пару дней до матча «Вашингтона» с «Аризоной» из столицы США пришла новость о том, что Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Кэпиталз» по личным причинам. А чуть позже стало известно, что тренерский штаб действующих обладателей Кубка Стэнли впервые в сезоне может развести российского центрфорварда и капитана команды Александра Овечкина по разным звеньям.

«Как только Кузи сможет присоединиться к нам, мы сможем дать точную оценку нашим звеньям. Мы просто просматривали различные сочетания сегодня. Когда будем знать точно, мы внесем соответствующие изменения», — поделился планами главный тренер Тодд Рирден. (Официальный сайт НХЛ).

В итоге, в игре с «Койотис» Ови в первой тройке нападения играл с Ти Джеем Оши и Никласом Бэкстремом, а Кузя во втором звене центрил Якуба Врану и Чэндлера Стэфенсона. Ничего хорошего из этого эксперимента не вышло.

Единственное достижение «Вашингтона» в этой игре — 39 бросков по воротам «Аризоны». По этому показателю хозяева почти вдвое превзошли соперника, но выжать из такой активность хоть какую-то пользу не смогли. Проблемы у «Столичных» начались в концовке первого периода, когда они, играя в меньшинстве, сильно увлеклись атакой и пропустили контрвыпад. Одна из худших команд лиги последних лет, серьезно преобразившаяся в нынешнем сезоне, четырьмя передачами разобрала чемпиона НХЛ.

Ошибка ничему не научила «Кэпиталз», в середине второго периода они снова слишком большими силами полетели на ворота гостей, обрезались и получили гол от Рихарда Паника. «Аризона» не зря прямо сейчас является самой результативной командой НХЛ по шайбам в меньшинстве — с такими вот молниеносными контратаками у этого клуба полный порядок.

Меньше чем через минуту «Вашингтон» один гол отыграл — Александр Овечкин получил шайбу у красной линии, завез ее в угол зоны соперника и вырезал суперпас на Никласа Бэкстрема.

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Но «Койотис» также оперативно вернули себе преимущество, во втором раз за матч реализовав большинство. Совсем не эффектно, зато максимально эффективно.

Закончилось все голом гостей в пустые ворота, который привез датчанин Ларс Эллер — он ошибся в передаче на чужой синей линии и моментально был за это наказан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EaplixNWwBw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.