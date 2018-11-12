Чудо-пас Овечкина не спас его клуб от нового провала. В столице США разбили русский дуэт и ошиблись
Эксперимент «Вашингтона» не дал результата.
Эксперимент «Вашингтона» не дал результата.
За пару дней до матча «Вашингтона» с «Аризоной» из столицы США пришла новость о том, что Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Кэпиталз» по личным причинам. А чуть позже стало известно, что тренерский штаб действующих обладателей Кубка Стэнли впервые в сезоне может развести российского центрфорварда и капитана команды Александра Овечкина по разным звеньям.
«Как только Кузи сможет присоединиться к нам, мы сможем дать точную оценку нашим звеньям. Мы просто просматривали различные сочетания сегодня. Когда будем знать точно, мы внесем соответствующие изменения», — поделился планами главный тренер Тодд Рирден. (Официальный сайт НХЛ).
В итоге, в игре с «Койотис» Ови в первой тройке нападения играл с Ти Джеем Оши и Никласом Бэкстремом, а Кузя во втором звене центрил Якуба Врану и Чэндлера Стэфенсона. Ничего хорошего из этого эксперимента не вышло.
Единственное достижение «Вашингтона» в этой игре — 39 бросков по воротам «Аризоны». По этому показателю хозяева почти вдвое превзошли соперника, но выжать из такой активность хоть
Ошибка ничему не научила «Кэпиталз», в середине второго периода они снова слишком большими силами полетели на ворота гостей, обрезались и получили гол от Рихарда Паника. «Аризона» не зря прямо сейчас является самой результативной командой НХЛ по шайбам в меньшинстве — с такими вот молниеносными контратаками у этого клуба полный порядок.
Меньше чем через минуту «Вашингтон» один гол отыграл — Александр Овечкин получил шайбу у красной линии, завез ее в угол зоны соперника и вырезал суперпас на Никласа Бэкстрема.
Но «Койотис» также оперативно вернули себе преимущество, во втором раз за матч реализовав большинство. Совсем не эффектно, зато максимально эффективно.
Закончилось все голом гостей в пустые ворота, который привез датчанин Ларс Эллер — он ошибся в передаче на чужой синей линии и моментально был за это наказан.
4:1 — «Вашингтон» сделал героя из вратаря «Койотис» Дарси Кюмпера, проиграв во второй раз подряд и в четвертый раз за последние шесть матчей. Желание Тодда Рирдена
|Вашингтон Кэпиталз
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1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
|Аризона Койотс
|Тодд Рирден
|Рик Токкет
|Брэйден Холтби 58:21 (Б. Холтби 58:28-58:33, Б. Холтби 59:10)
|Дарси Кюмпер
|1-й период
|01:15
|Дмитрий I Орлов
|15:00
|Мэтт Нисканен
|Винс Хиностроза (Д. Стром, Р. Паник)
|16:56
|2-й период
|Брендан Перлини
|24:43
|Рихард Паник
|31:57
|32:41
|Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Боуи)
|33:22
|Евгений Кузнецов
|Алекс Гальченюк (Б. Перлини, О. Экман-Ларссон)
|34:38
|Дилан Стром
|35:34
|3-й период
|40:58
|Ти. Джей. Оши
|40:58
|Ти. Джей. Оши
|Дерек Степан (А. Гальченюк, К. Келлер)
|п.в.
|58:28
|59:10
|Никлас II Бэкстрем
|12
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Д. Кюмпер (Аризона Койотс), Р. Паник (Аризона Койотс), А. Гальченюк (Аризона Койотс)