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08:48 (мск), источник: Sport24

Чудо-пас Овечкина не спас его клуб от нового провала. В столице США разбили русский дуэт и ошиблись

Эксперимент «Вашингтона» не дал результата.

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Источник: AP 2018

За пару дней до матча «Вашингтона» с «Аризоной» из столицы США пришла новость о том, что Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Кэпиталз» по личным причинам. А чуть позже стало известно, что тренерский штаб действующих обладателей Кубка Стэнли впервые в сезоне может развести российского центрфорварда и капитана команды Александра Овечкина по разным звеньям.

«Как только Кузи сможет присоединиться к нам, мы сможем дать точную оценку нашим звеньям. Мы просто просматривали различные сочетания сегодня. Когда будем знать точно, мы внесем соответствующие изменения», — поделился планами главный тренер Тодд Рирден. (Официальный сайт НХЛ).

В итоге, в игре с «Койотис» Ови в первой тройке нападения играл с Ти Джеем Оши и Никласом Бэкстремом, а Кузя во втором звене центрил Якуба Врану и Чэндлера Стэфенсона. Ничего хорошего из этого эксперимента не вышло.

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Единственное достижение «Вашингтона» в этой игре — 39 бросков по воротам «Аризоны». По этому показателю хозяева почти вдвое превзошли соперника, но выжать из такой активность хоть какую-то пользу не смогли. Проблемы у «Столичных» начались в концовке первого периода, когда они, играя в меньшинстве, сильно увлеклись атакой и пропустили контрвыпад. Одна из худших команд лиги последних лет, серьезно преобразившаяся в нынешнем сезоне, четырьмя передачами разобрала чемпиона НХЛ.

Ошибка ничему не научила «Кэпиталз», в середине второго периода они снова слишком большими силами полетели на ворота гостей, обрезались и получили гол от Рихарда Паника. «Аризона» не зря прямо сейчас является самой результативной командой НХЛ по шайбам в меньшинстве — с такими вот молниеносными контратаками у этого клуба полный порядок.

Меньше чем через минуту «Вашингтон» один гол отыграл — Александр Овечкин получил шайбу у красной линии, завез ее в угол зоны соперника и вырезал суперпас на Никласа Бэкстрема.

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Но «Койотис» также оперативно вернули себе преимущество, во втором раз за матч реализовав большинство. Совсем не эффектно, зато максимально эффективно.

Закончилось все голом гостей в пустые ворота, который привез датчанин Ларс Эллер — он ошибся в передаче на чужой синей линии и моментально был за это наказан.

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4:1 — «Вашингтон» сделал героя из вратаря «Койотис» Дарси Кюмпера, проиграв во второй раз подряд и в четвертый раз за последние шесть матчей. Желание Тодда Рирдена что-то изменить абсолютно понятно, но, кажется, разводить по разным звеньям российских нападающих, дуэт которых несколько месяцев назад стал самым эффективным в розыгрышах Кубка Стэнли в 21-м веке, это не лучшее решение. Овечкину плохо без Кузнецова, Кузнецову некомфортно без Овечкина, а «Кэпиталз» очень тяжело без убойного русского дуэта.

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Вашингтон Кэпиталз 1:4
(0:1, 1:2, 0:1)
Аризона Койотс
12.11.2018, 01:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Рик Токкет
Вратари
Брэйден Холтби 58:21 (Б. Холтби 58:28-58:33, Б. Холтби 59:10) Дарси Кюмпер
1-й период
01:15 Дмитрий I Орлов
15:00 Мэтт Нисканен
Винс Хиностроза (Д. Стром, Р. Паник) 16:56
2-й период
Брендан Перлини 24:43
Рихард Паник 31:57
32:41 Никлас II Бэкстрем (А. Овечкин, М. Боуи)
33:22 Евгений Кузнецов
Алекс Гальченюк (Б. Перлини, О. Экман-Ларссон) 34:38
Дилан Стром 35:34
3-й период
40:58 Ти. Джей. Оши
40:58 Ти. Джей. Оши
Дерек Степан (А. Гальченюк, К. Келлер) п.в. 58:28
59:10 Никлас II Бэкстрем
Статистика
12 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Д. Кюмпер (Аризона Койотс), Р. Паник (Аризона Койотс), А. Гальченюк (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Аризона Койотс
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