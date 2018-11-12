«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, отличился Дэнтон Хайнен. В конце стартового периода «Бостон» укрепил преимущество усилиями Жереми Лозона, а на старте второго игрового отрезка ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли один гол отыграли, гол забил Коди Икин. Точку в матче поставил лучший снайпер лиги Давид Пастрняк, реализовав двойное большинство.