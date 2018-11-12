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09:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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Источник: AP 2018

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, отличился Дэнтон Хайнен. В конце стартового периода «Бостон» укрепил преимущество усилиями Жереми Лозона, а на старте второго игрового отрезка ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли один гол отыграли, гол забил Коди Икин. Точку в матче поставил лучший снайпер лиги Давид Пастрняк, реализовав двойное большинство.

«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) — 14-й на Западе.

Бостон Брюинз 4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
Вегас Голден Найтс
12.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Жерар Галлан
Вратари
Ярослав Галак Малькольм Суббан
1-й период
02:54 Дэнтон Хейнен (А. Бьорк)
05:43 Якоб Форсбакка-Карлссон
09:27 Давид Пастрняк
11:55 Стивен Кэмпфер
17:51 Жереми Лозон (Ш. Керали, Дж. Мур)
Вильям Каррье 18:29
Малькольм Суббан 18:58
2-й период
20:58 Брэд Маршан (П. Бержерон, Д. Пастрняк)
Коди Икин (А. Так) 30:55
Брэйден Макнэбб 35:05
Томаш Носек 36:24
3-й период
46:42
52:00 Шон Керали
Макс Пачоретти 55:40
Дерик Энгелланд 55:40
56:08 Давид Пастрняк (Т. Краг, Д. Крейчи)
Статистика
8 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Галак (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), А. Бьорк (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Вегас Голден Найтс
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