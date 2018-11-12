«Бостон» обыграл «Вегас» благодаря двум очкам Пастрняка
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома одержал уверенную победу над «Вегас Голден Найтс» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте, отличился Дэнтон Хайнен. В конце стартового периода «Бостон» укрепил преимущество усилиями Жереми Лозона, а на старте второго игрового отрезка ещё одну шайбу забросил Брэд Маршан. Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Стэнли один гол отыграли, гол забил Коди Икин. Точку в матче поставил лучший снайпер лиги Давид Пастрняк, реализовав двойное большинство.
«Брюинз» одержали третью победу в четырёх последних встречах, они с 22 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» потерпел третье поражение в четырёх матчах, он (15) — 14-й на Западе.
|Бостон Брюинз
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4:1
(2:0, 1:1, 1:0)
|Вегас Голден Найтс
|Брюс Кэссиди
|Жерар Галлан
|Ярослав Галак
|Малькольм Суббан
|1-й период
|02:54
|Дэнтон Хейнен (А. Бьорк)
|05:43
|Якоб Форсбакка-Карлссон
|09:27
|Давид Пастрняк
|11:55
|Стивен Кэмпфер
|17:51
|Жереми Лозон (Ш. Керали, Дж. Мур)
|Вильям Каррье
|18:29
|Малькольм Суббан
|18:58
|2-й период
|20:58
|Брэд Маршан (П. Бержерон, Д. Пастрняк)
|Коди Икин (А. Так)
|30:55
|Брэйден Макнэбб
|35:05
|Томаш Носек
|36:24
|3-й период
|46:42
|52:00
|Шон Керали
|Макс Пачоретти
|55:40
|Дерик Энгелланд
|55:40
|56:08
|Давид Пастрняк (Т. Краг, Д. Крейчи)
|8
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Я. Галак (Бостон Брюинз), Б. Маршан (Бостон Брюинз), А. Бьорк (Бостон Брюинз)