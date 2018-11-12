«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу» в дебютном матче Яковлева в НХЛ

27-летний российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев провел дебютный матч в НХЛ. За 16 минут 28 секунд на площадке он нанес два броска по воротам, сделал один силовой прием и закончил встречу с показателем полезности «-1». До перехода в «Нью-Джерси» Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира (2014 год) и Олимпийских игр (2018).