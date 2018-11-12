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09:12 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу» в дебютном матче Яковлева в НХЛ

ТАСС, 12 ноября. «Виннипег» победил «Нью- Джерси» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джек Рословик (4-я минута), Марк Шайфли (4, 23), Николай Элерс (28) и Мэтью Перро (33). У проигравших отличились Бретт Синей (8) и Блэйк Коулман (24).

27-летний российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев провел дебютный матч в НХЛ. За 16 минут 28 секунд на площадке он нанес два броска по воротам, сделал один силовой прием и закончил встречу с показателем полезности «-1». До перехода в «Нью-Джерси» Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира (2014 год) и Олимпийских игр (2018).

«Нью-Джерси» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 13 очков в 15 матчах. «Виннипег» с 21 очком располагается на четвертом месте на Западе.

В следующем матче «Нью-Джерси» 14 ноября примет «Питтсбург», «Виннипег» днем позже дома сыграет с «Вашингтоном».

В другом матче дня «Бостон» на своей площадке победил «Вегас» со счетом 4:1.

Виннипег Джетс 5:2
(2:1, 3:1, 0:0)
Нью-Джерси Дэвилз
12.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Джон Хайнс
Вратари
Коннор Хеллебайк 27:45 (К. Хеллебайк 27:54) Кори Шнайдер
1-й период
03:02 Джек Рословик (Д. Бафлин)
03:31 Марк Шайфли (Б. Уилер, Н. Элерс)
Бретт Сени (Й. Братт, Д. Сиверсон) 07:15
07:44 Джош Моррисси
2-й период
20:31 Блэйк Уилер
22:58 Марк Шайфли (Дж. Трауба)
Блейк Коулман (Д. Сиверсон) 23:45
Стефан Ноесен 24:21
25:00 Дастин Бафлин
25:00 Дастин Бафлин
Брайан Бойл 25:00
27:54 Николай Элерс (Б. Уилер, М. Шайфли)
32:47 Матье Перро (К. Коннор, Б. Литтл)
3-й период
55:39 Брайан Литтл
Бен Лавджой 55:39
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Шайфли (Виннипег Джетс), Н. Элерс (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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