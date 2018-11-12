«Нью-Джерси» проиграл «Виннипегу» в дебютном матче Яковлева в НХЛ
ТАСС, 12 ноября. «Виннипег» победил «Нью- Джерси» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 ноября. «Виннипег» победил «Нью- Джерси» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джек Рословик (4-я минута), Марк Шайфли (4, 23), Николай Элерс (28) и Мэтью Перро (33). У проигравших отличились Бретт Синей (8) и Блэйк Коулман (24).
27-летний российский защитник «Нью-Джерси» Егор Яковлев провел дебютный матч в НХЛ. За 16 минут 28 секунд на площадке он нанес два броска по воротам, сделал один силовой прием и закончил встречу с показателем полезности «-1». До перехода в «Нью-Джерси» Яковлев выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ак Барс», «Локомотив» и СКА. В составе сборной России защитник стал чемпионом мира (2014 год) и Олимпийских игр (2018).
«Нью-Джерси» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 13 очков в 15 матчах. «Виннипег» с 21 очком располагается на четвертом месте на Западе.
В следующем матче «Нью-Джерси» 14 ноября примет «Питтсбург», «Виннипег» днем позже дома сыграет с «Вашингтоном».
В другом матче дня «Бостон» на своей площадке победил «Вегас» со счетом 4:1.
|Виннипег Джетс
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5:2
(2:1, 3:1, 0:0)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Пол Морис
|Джон Хайнс
|Коннор Хеллебайк 27:45 (К. Хеллебайк 27:54)
|Кори Шнайдер
|1-й период
|03:02
|Джек Рословик (Д. Бафлин)
|03:31
|Марк Шайфли (Б. Уилер, Н. Элерс)
|Бретт Сени (Й. Братт, Д. Сиверсон)
|07:15
|07:44
|Джош Моррисси
|2-й период
|20:31
|Блэйк Уилер
|22:58
|Марк Шайфли (Дж. Трауба)
|Блейк Коулман (Д. Сиверсон)
|23:45
|Стефан Ноесен
|24:21
|25:00
|Дастин Бафлин
|25:00
|Дастин Бафлин
|Брайан Бойл
|25:00
|27:54
|Николай Элерс (Б. Уилер, М. Шайфли)
|32:47
|Матье Перро (К. Коннор, Б. Литтл)
|3-й период
|55:39
|Брайан Литтл
|Бен Лавджой
|55:39
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Шайфли (Виннипег Джетс), Н. Элерс (Виннипег Джетс), К. Коннор (Виннипег Джетс)