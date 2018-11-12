Он отказался от больших денег в России, сломал челюсть, но заиграл в НХЛ. Бывший армеец покоряет США
Богдан Киселевич освоился во Флориде.
Богдан Киселевич освоился во Флориде.
Российский защитник Богдан Киселевич решил попробовать покорить НХЛ в 28 лет. Этим летом он отказался от железного места в основе ЦСКА, серьезного контракта (по словам агента на родине игрок зарабатывал бы в 2,5 раза больше) и отправился за океан, чтобы биться за право играть в лучшей лиге мира.
«Конечно, я тоже очень сильно хотел попробовать. Мечтал об этом, хотя мало кому признавался. Почему сейчас? У меня закончился контракт, и были предложения. С возрастом, а мне уже 28 лет, их становится все меньше. И дальше будет еще тяжелее. У меня жена, двое маленьких детей и потом будет непросто собраться. Получается, ехать нужно либо сейчас, либо закрывать эту тему. А закрывать ее не хотел. Был бы стареньким, пил бы чай, а внук бы и спросил: “Дедушка, почему ты не играл в НХЛ?” И мне бы тяжело было бы объяснить», — рассказывал о своем решении игрок обороны. («Спорт-Экспресс»).
НХЛ встретила олимпийского чемпиона не очень тепло — в одном из матчей предсезонки Богдану прилетела в лицо шайба, хоккеисту наложили 40 швов, он вынужден был пропустить порядка двух недель, а вернулся на лед в специальной маске. Травма оказалась вдвойне обидной, ведь до нее главный тренер «Флориды» Боб Бугнер был очень доволен новичком.
«Маску буду снимать, когда доктор скажет, который оперировал меня. Речь изначально о двух месяцах шла, но у меня восстановление быстрее проходит. Тренер говорил, что до травмы все было круто, а повреждение отбросило меня назад? Так, наверное, и есть. Ничего страшного, будем возвращаться», — обещал Киселевич в начале ноября во время вынесенных матчей «Флориды» в Хельсинки.
Именно в Финляндии началось преображение «Пантерз», проваливших начало сезона, и самого Киселевича, который после возвращения в Америку из стартового состава больше не выпадал. На финише прошедшей недели «Флориду» ждало жесткое испытание в виде трех матчей за четыре дня, с которым команда справилась превосходно. В четверг клуб из солнечного штата со счетом 4:1 обыграл «Эдмонтон» (у Киселевича — голевой пас), в субботу победил «Айлендерс» — 4:2, а в воскресенье расправился с «Оттавой».
Во встрече с «Сенаторз» российский защитник был близок к личному рекорду по игровому времени в НХЛ — он провел на льду 17 минут и 31 секунду. За такое доверие Богдан отблагодарил Боба Бугнера двумя результативными ассистами. На 15-й минуте второго периода его наброс на красную линию зоны соперника превратил в гол Александр Барков.
А еще через три минуты
Русское участие в третьей подряд победе «Флориды» пасами Киселевича не ограничилось — открыл счет в матче финн русского происхождения Александр Барков, которому помог это сделать Евгений Дадонов.
5:1 — одна из самых русскоговорящих команд НХЛ занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции, но ее отставание от зоны
|Флорида Пантерз
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5:1
(0:1, 5:0, 0:0)
|Оттава Сенаторз
|Боб Бонер
|Ги Буше
|Джеймс Раймер
|Майк Маккенна
|1-й период
|17:02
|Фрэнк Ватрано
|Райан Дзингел (К. Тирни, М. Ладжой)
|18:35
|2-й период
|23:05
|Александр Барков (М. Хоффман, Е. Дадонов)
|Коди Сиси
|25:35
|26:01
|Джонатан Юбердо (К. Яндл, В. Трочек)
|Марк Боровицки
|26:38
|32:31
|Ник Бьюгстад
|34:57
|Александр Барков (Б. Киселевич, М. Хоффман)
|36:03
|Трой Брауэр (Ю. Ламмикко, К. Сивиур)
|38:11
|Фрэнк Ватрано (Дж. Юбердо, Б. Киселевич)
|38:33
|Юхо Ламмикко
|3-й период
|Марк Стоун
|43:05
|53:09
|Трой Брауэр
|57:34
|Винс Трочек
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Барков (Флорида Пантерз), М. Хоффман (Флорида Пантерз), Ю. Ламмикко (Флорида Пантерз)