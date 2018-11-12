«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Счёт уже на 50-й секунде открыл Эвандер Кейн, а в начале второго периода Йоонас Донской увеличил преимущество «акул». На 27-й минуте Шон Монахан сократил разрыв до минимума. Точку в матче поставил Джо Павелски, поразив пустые ворота. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2). По голу и передаче в свой актив записали Кейн и Донской.
Хозяева одержали первую победу в трёх последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Огоньки» (21) уступили второй раз в трёх последних матчах, они — пятые.
|Сан-Хосе Шаркс
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3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
|Калгари Флэймз
|Питер Дебур
|Билл Питерс
|Мартин Джонс
|Майк Смит 58:19 (Майк Смит 59:08)
|1-й период
|00:50
|Эвандер Кейн (Джо Павелски, Й. Донской)
|Юусо Вялимяки
|18:07
|2-й период
|21:28
|Йоонас Донской (Э. Кейн, Джо Павелски)
|Марк Янковски
|23:37
|Шон Монахэн (М. Янковски)
|26:02
|3-й период
|43:17
|Тимо Майер
|Шон Монахэн
|43:17
|Марк Джиордано
|46:38
|Сэм Беннетт
|52:22
|59:08
|п.в.
|Джо Павелски (Т. Хертл, Т. Майер)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)