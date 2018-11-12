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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» одержал домашнюю победу над «Калгари Флэймз» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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Счёт уже на 50-й секунде открыл Эвандер Кейн, а в начале второго периода Йоонас Донской увеличил преимущество «акул». На 27-й минуте Шон Монахан сократил разрыв до минимума. Точку в матче поставил Джо Павелски, поразив пустые ворота. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2). По голу и передаче в свой актив записали Кейн и Донской.

Хозяева одержали первую победу в трёх последних встречах и поднялись на шестом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 балл. «Огоньки» (21) уступили второй раз в трёх последних матчах, они — пятые.

Сан-Хосе Шаркс 3:1
(1:0, 1:1, 1:0)
Калгари Флэймз
12.11.2018, 05:00 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Билл Питерс
Вратари
Мартин Джонс Майк Смит 58:19 (Майк Смит 59:08)
1-й период
00:50 Эвандер Кейн (Джо Павелски, Й. Донской)
Юусо Вялимяки 18:07
2-й период
21:28 Йоонас Донской (Э. Кейн, Джо Павелски)
Марк Янковски 23:37
Шон Монахэн (М. Янковски) 26:02
3-й период
43:17 Тимо Майер
Шон Монахэн 43:17
Марк Джиордано 46:38
Сэм Беннетт 52:22
59:08 п.в. Джо Павелски (Т. Хертл, Т. Майер)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Джонс (Сан-Хосе Шаркс), Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
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