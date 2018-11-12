«Сан-Хосе» обыграл «Калгари» благодаря трём очкам Павелски

Счёт уже на 50-й секунде открыл Эвандер Кейн, а в начале второго периода Йоонас Донской увеличил преимущество «акул». На 27-й минуте Шон Монахан сократил разрыв до минимума. Точку в матче поставил Джо Павелски, поразив пустые ворота. Американец стал самым результативным игроком встречи, набрав три очка (1+2). По голу и передаче в свой актив записали Кейн и Донской.