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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дадонов близок к рекорду Павла Буре

«Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

В этой встрече продлили свои результативные серии сразу два игрока «Пантерз» — Евгений Дадонов и Майк Хоффман.

Россиянин набирает очки на протяжении 11 матчей кряду, Хоффман — 12 игр. Напомним, что по продолжительности результативной серии «Флориды» рекорд держал Павел Буре, который в сезоне 1999/00 набирал очки на протяжении 13 матчей подряд.

Напомним, что на данный момент Дадонов набрал 16 (7+9) очков в 14 играх этого сезона.

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