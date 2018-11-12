Дадонов близок к рекорду Павла Буре
«Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Флорида» обыграла «Оттаву» со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В этой встрече продлили свои результативные серии сразу два игрока «Пантерз» — Евгений Дадонов и Майк Хоффман.
Россиянин набирает очки на протяжении 11 матчей кряду, Хоффман — 12 игр. Напомним, что по продолжительности результативной серии «Флориды» рекорд держал Павел Буре, который в сезоне 1999/00 набирал очки на протяжении 13 матчей подряд.
Напомним, что на данный момент Дадонов набрал 16 (7+9) очков в 14 играх этого сезона.