Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб. Безупречный матч Семена Варламова
Команда Макдэвида проиграла в четвертый раз за неделю.
Команда Макдэвида проиграла в четвертый раз за неделю.
Воскресную программу Национальной хоккейной лиги закрывал матч в Эдмонтоне, где «Ойлерз» принимали «Колорадо». К этой игре команда главной канадской хоккейной звезды Коннора Макдэвида подошла с серией их трех поражений. И эти неудачи стоит вспомнить чуть подробнее.
5 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 4:2
Супербомбардир «Нефтяников» в этой игре отметился шайбой, но его команду в третьем периоде добил капитан чемпиона НХЛ Александр Овечкин.
6 ноября. «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:2
На этот раз Макдэвид не забивал, зато форвард «Молний» Никита Кучеров оформил дубль, а вратарь Андрей Василевский совершил 33 сэйва, пару из которых не стыдно назвать гениальными.
8 ноября. «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1
Коннор снова промолчал, при этом, в победе «Пантерз» поучаствовали Евгений Дадонов (гол) и Богдан Киселевич (голевой ассист).
Над теорией о русском проклятии, которое свалилось на Макдэвида в последних матчах, можно смеяться и напоминать о том, что в этих встречах между собой рубились не Коннор и наши хоккеисты, а клубы НХЛ, но бесконечно отрицать факты не получится. Тем более, в ночь с воскресенья на понедельник канадская звезда снова пострадала от российского игрока. «Главным героем противостояния «Ойлерз» и «Эвеланш» стал вратарь гостей Семен Варламов. У русского голкипера 26 сэйвов, всего одна пропущенная шайба и безоговорочная победа над коллегой из «Эдмонтона» Кэмом Тальбо, который после трех пропущенных шайб к 6-й минуте второго периода поехал на скамейку запасных, уступив место в рамке бывшему питерскому армейцу Микко Коскинену.
В единственном пропущенном голе Варли винить невозможно — среагировать на подправление Тая Рэтти было нереально.
Зато восхищаться вот этим спасением после броска немца Леона Драйзайтля нужно обязательно. Из твиттера «Колорадо» это видео, на котором Семен ворует голевой пас у Макдэвида, отправляется в топ-10 главных сэйвов игровой недели.
«Лавины» выиграли со счетом 4:1, а победный гол забил шведский защитник Кард Седерберг. В классическом для игроков его амплуа стиле.
Что касается Макдэвида — любимчик всей Канады за 20 с лишним минут бросил по воротам Варламова всего два раза и закончил встречу с показателем полезности «-1». Успокаивать себя он может только тем фактом, что в следующих пяти матчах «Эдмонтон» играет с командами, в которых нет ни одного русского. Кажется, у Коннора
|Эдмонтон Ойлерз
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1:4
(0:2, 0:2, 1:0)
|Колорадо Эвеланш
|Тодд Маклеллан
|Джаред Беднар
|Кэм Тэлбот 25:06 (М. Коскинен 25:06)
|Семен Варламов
|1-й период
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг)
|00:26
|Мэттью Колверт
|01:14
|Карл Седерберг (М. Колверт, Т. Бэрри)
|15:33
|2-й период
|23:07
|Дарнелл Нерс
|Александр Керфут (К. Седерберг, С. Жирар)
|25:06
|Тайсон Бэрри (М. Рантанен, Н. Маккиннон)
|30:56
|Патрик Немет
|33:57
|3-й период
|49:20
|Тай Рэтти (А. Ларссон, М. Лучич)
|Габриэль Ландескуг
|50:56
|55:36
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)