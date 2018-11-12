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10:59 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб. Безупречный матч Семена Варламова

Команда Макдэвида проиграла в четвертый раз за неделю.

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Источник: Reuters

Воскресную программу Национальной хоккейной лиги закрывал матч в Эдмонтоне, где «Ойлерз» принимали «Колорадо». К этой игре команда главной канадской хоккейной звезды Коннора Макдэвида подошла с серией их трех поражений. И эти неудачи стоит вспомнить чуть подробнее.

5 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 4:2

Супербомбардир «Нефтяников» в этой игре отметился шайбой, но его команду в третьем периоде добил капитан чемпиона НХЛ Александр Овечкин.

6 ноября. «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:2

На этот раз Макдэвид не забивал, зато форвард «Молний» Никита Кучеров оформил дубль, а вратарь Андрей Василевский совершил 33 сэйва, пару из которых не стыдно назвать гениальными.

8 ноября. «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1

Коннор снова промолчал, при этом, в победе «Пантерз» поучаствовали Евгений Дадонов (гол) и Богдан Киселевич (голевой ассист).

Над теорией о русском проклятии, которое свалилось на Макдэвида в последних матчах, можно смеяться и напоминать о том, что в этих встречах между собой рубились не Коннор и наши хоккеисты, а клубы НХЛ, но бесконечно отрицать факты не получится. Тем более, в ночь с воскресенья на понедельник канадская звезда снова пострадала от российского игрока. «Главным героем противостояния «Ойлерз» и «Эвеланш» стал вратарь гостей Семен Варламов. У русского голкипера 26 сэйвов, всего одна пропущенная шайба и безоговорочная победа над коллегой из «Эдмонтона» Кэмом Тальбо, который после трех пропущенных шайб к 6-й минуте второго периода поехал на скамейку запасных, уступив место в рамке бывшему питерскому армейцу Микко Коскинену.

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В единственном пропущенном голе Варли винить невозможно — среагировать на подправление Тая Рэтти было нереально.

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Зато восхищаться вот этим спасением после броска немца Леона Драйзайтля нужно обязательно. Из твиттера «Колорадо» это видео, на котором Семен ворует голевой пас у Макдэвида, отправляется в топ-10 главных сэйвов игровой недели.

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«Лавины» выиграли со счетом 4:1, а победный гол забил шведский защитник Кард Седерберг. В классическом для игроков его амплуа стиле.

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Что касается Макдэвида — любимчик всей Канады за 20 с лишним минут бросил по воротам Варламова всего два раза и закончил встречу с показателем полезности «-1». Успокаивать себя он может только тем фактом, что в следующих пяти матчах «Эдмонтон» играет с командами, в которых нет ни одного русского. Кажется, у Коннора наконец-то появится шанс как следует поправить бомбардирский счет, а его команда получит возможность прервать серию поражений.

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Эдмонтон Ойлерз 1:4
(0:2, 0:2, 1:0)
Колорадо Эвеланш
12.11.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Джаред Беднар
Вратари
Кэм Тэлбот 25:06 (М. Коскинен 25:06) Семен Варламов
1-й период
Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг) 00:26
Мэттью Колверт 01:14
Карл Седерберг (М. Колверт, Т. Бэрри) 15:33
2-й период
23:07 Дарнелл Нерс
Александр Керфут (К. Седерберг, С. Жирар) 25:06
Тайсон Бэрри (М. Рантанен, Н. Маккиннон) 30:56
Патрик Немет 33:57
3-й период
49:20 Тай Рэтти (А. Ларссон, М. Лучич)
Габриэль Ландескуг 50:56
55:36 Райан Ньюджент-Хопкинс
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш), М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
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