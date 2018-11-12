Русский вратарь уничтожил канадского супербомбардира и его клуб. Безупречный матч Семена Варламова

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Воскресную программу Национальной хоккейной лиги закрывал матч в Эдмонтоне, где «Ойлерз» принимали «Колорадо». К этой игре команда главной канадской хоккейной звезды Коннора Макдэвида подошла с серией их трех поражений. И эти неудачи стоит вспомнить чуть подробнее.

5 ноября. «Вашингтон» — «Эдмонтон» — 4:2

Супербомбардир «Нефтяников» в этой игре отметился шайбой, но его команду в третьем периоде добил капитан чемпиона НХЛ Александр Овечкин.

6 ноября. «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 5:2

На этот раз Макдэвид не забивал, зато форвард «Молний» Никита Кучеров оформил дубль, а вратарь Андрей Василевский совершил 33 сэйва, пару из которых не стыдно назвать гениальными.

8 ноября. «Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1

Коннор снова промолчал, при этом, в победе «Пантерз» поучаствовали Евгений Дадонов (гол) и Богдан Киселевич (голевой ассист).

Над теорией о русском проклятии, которое свалилось на Макдэвида в последних матчах, можно смеяться и напоминать о том, что в этих встречах между собой рубились не Коннор и наши хоккеисты, а клубы НХЛ, но бесконечно отрицать факты не получится. Тем более, в ночь с воскресенья на понедельник канадская звезда снова пострадала от российского игрока. «Главным героем противостояния «Ойлерз» и «Эвеланш» стал вратарь гостей Семен Варламов. У русского голкипера 26 сэйвов, всего одна пропущенная шайба и безоговорочная победа над коллегой из «Эдмонтона» Кэмом Тальбо, который после трех пропущенных шайб к 6-й минуте второго периода поехал на скамейку запасных, уступив место в рамке бывшему питерскому армейцу Микко Коскинену.

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В единственном пропущенном голе Варли винить невозможно — среагировать на подправление Тая Рэтти было нереально.

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Зато восхищаться вот этим спасением после броска немца Леона Драйзайтля нужно обязательно. Из твиттера «Колорадо» это видео, на котором Семен ворует голевой пас у Макдэвида, отправляется в топ-10 главных сэйвов игровой недели.

«Лавины» выиграли со счетом 4:1, а победный гол забил шведский защитник Кард Седерберг. В классическом для игроков его амплуа стиле.

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