Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьОТ1
Барыс2
Хоккей. НХЛ
13.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
13.11
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
13.11
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.11
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз1
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс3
Калгари Флэймз1
Все события
Фоторепортажи
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
17:24 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич выбыл на четыре-шесть недель из-за перелома пальца

ТАСС, 12 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил перелом пальца и выбыл на четыре-шесть недель. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх
Источник: AP 2018

Отмечается, что 23-летний форвард получил травму во время матча против «Коламбуса», который прошел в ночь на воскресенье и завершился победой «Рейнджерс» в серии буллитов — 5:4.

В нынешнем сезоне НХЛ Бучневич провел 14 матчей, в которых набрал девять очков — пять голов и четыре результативные передачи. «Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 17 матчах 18 очков.

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Он был настоящим русским богатырем"
Каррере нашли работу в Италии
«Верю в атакующий стиль и успех»: Кононов возглавил «Спартак»
Сборная России начала подготовку к матчам против немцев и шведов
Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру
Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной вместо Дзюбы
«Единственный и неповторимый»: «Зенит» — об Аршавине (фото)
Антонио Конте объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
Мостовой поделился мнением о назначении Кононова в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь