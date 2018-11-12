Хоккеист «Рейнджерс» Бучневич выбыл на четыре-шесть недель из-за перелома пальца
ТАСС, 12 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил перелом пальца и выбыл на
ТАСС, 12 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич получил перелом пальца и выбыл на
Отмечается, что 23-летний форвард получил травму во время матча против «Коламбуса», который прошел в ночь на воскресенье и завершился победой «Рейнджерс» в серии буллитов — 5:4.
В нынешнем сезоне НХЛ Бучневич провел 14 матчей, в которых набрал девять очков — пять голов и четыре результативные передачи. «Рейнджерс» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 17 матчах 18 очков.