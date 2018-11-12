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19:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Гартнер: Восхищаюсь Овечкиным, он может стать величайшим снайпером НХЛ

Один из лучших снайперов в истории НХЛ Майк Гартнер поделился мнением об игре российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Источник: AP 2018

«Я думаю, что Александр Овечкин однажды может стать величайшим снайпером в истории НХЛ. Кубок Стэнли — еще одно признание его величия. Когда ты смотришь, как играет Ови, что он делает на льду, то восхищаешься. И я говорю даже не о том, как он забивает голы, а просто как блокирует броски, как ведет игру, как порой выдерживает критику. На самом деле, я за Овечкина очень счастлив.

Да, в наше время труднее забивать голы. Но посмотрите, как играет Овечкин, как он забрасывает шайбы. Он это будто на поток поставил, и к тому же выступает в очень хорошей сильной команде, тут и партнеры должны помочь классными передачами».

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