Гартнер: Восхищаюсь Овечкиным, он может стать величайшим снайпером НХЛ

«Я думаю, что Александр Овечкин однажды может стать величайшим снайпером в истории НХЛ. Кубок Стэнли — еще одно признание его величия. Когда ты смотришь, как играет Ови, что он делает на льду, то восхищаешься. И я говорю даже не о том, как он забивает голы, а просто как блокирует броски, как ведет игру, как порой выдерживает критику. На самом деле, я за Овечкина очень счастлив.



Да, в наше время труднее забивать голы. Но посмотрите, как играет Овечкин, как он забрасывает шайбы. Он это будто на поток поставил, и к тому же выступает в очень хорошей сильной команде, тут и партнеры должны помочь классными передачами».