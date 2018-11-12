НХЛ сделала заявление по коллективному иску от бывших хоккеистов

Сообщается, что лига отказалась признать вину. При этом, руководство НХЛ не хочет продолжения судебных тяжб.

Сумма, которую согласна выплатить НХЛ, будет значительно меньше миллиарда долларов. Именно столько по аналогичному иску выплатила НФЛ.

Напомним, основанием для иска более 100 бывших игроков НХЛ стал недостаточный по мнению хоккеистов мониторинг травм головы, который привел к хроническим заболеваниям после завершения спортивной карьеры.