Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ

В четырех матчах на прошлой неделе Пастрняк набрал семь очков (пять голов + две передачи), а его команда одержала три победы. Форвард сравнял счет в победной игре с «Далласом» (2:1), оформил третий хет-трик в карьере в матче против «Торонто» (5:1), а также забросил шайбу в игре с «Вегасом» (4:1), став шестым хоккеистом в истории «Бостона», который забросил 16 шайб в стартовых 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.