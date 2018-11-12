Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 12 ноября. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 12 ноября. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В четырех матчах на прошлой неделе Пастрняк набрал семь очков (пять голов + две передачи), а его команда одержала три победы. Форвард сравнял счет в победной игре с «Далласом» (2:1), оформил третий
Второй звездой признан нападающий «Виннипега» Блейк Уилер, на прошлой неделе отметившийся одним голом и шестью результативными передачами в двух матчах, которые завершились с одинаковым счетом 5:2 (против «Колорадо» и «Нью-Джерси»).
Третьей звездой стал форвард «Филадельфии» Клод Жиру. В трех матчах предыдущей недели он набрал 8 очков (3+5). Команда одержала три победы и поднялась на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции.