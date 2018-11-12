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22:04 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Бостона» Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 12 ноября. Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018
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НХЛ 2018-2019
Неделя 7, 15.11.2018, 6:00
Колорадо Эвеланш
-Бостон Брюинз-

В четырех матчах на прошлой неделе Пастрняк набрал семь очков (пять голов + две передачи), а его команда одержала три победы. Форвард сравнял счет в победной игре с «Далласом» (2:1), оформил третий хет-трик в карьере в матче против «Торонто» (5:1), а также забросил шайбу в игре с «Вегасом» (4:1), став шестым хоккеистом в истории «Бостона», который забросил 16 шайб в стартовых 17 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Второй звездой признан нападающий «Виннипега» Блейк Уилер, на прошлой неделе отметившийся одним голом и шестью результативными передачами в двух матчах, которые завершились с одинаковым счетом 5:2 (против «Колорадо» и «Нью-Джерси»).

Третьей звездой стал форвард «Филадельфии» Клод Жиру. В трех матчах предыдущей недели он набрал 8 очков (3+5). Команда одержала три победы и поднялась на второе место в Столичном дивизионе Восточной конференции.

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