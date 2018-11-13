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09:20 (мск), источник: ТАСС

Две голевые передачи Свечникова принесли «Каролине» победу над «Чикаго» в матче НХЛ

ТАСС, 13 ноября. «Каролина» одержала победу над «Чикаго» со счетом 3:2 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Андрей Свечников отметился двумя результативными передачами.

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Источник: AP 2018

В составе «Каролины» шайбы забросили Тейво Теравайнен (35-я минута), Майкл Ферланд (36) и Себастьян Ахо (62, ОТ). У «Чикаго» отличились Джонатан Тэйвз (10) и Алекс Дебрикант (31). Свечников ассистировал в эпизодах с голами Ферланда и Ахо — на счету россиянина восемь (четыре шайбы + четыре передачи) очков в текущем сезоне. Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на площадке 14 минут 28 секунд, но результативными действиями не отметился.

«Каролина» набрала 19 очков и занимает девятое место в «Восточной конференции». «Чикаго» имеет в своем активе 16 очков и расположился на 12-й строчке «Запада». В следующем матче «Каролина» 18 ноября примет «Коламбус». «Чикаго» 15 ноября дома сыграет с «Сент-Луисом».

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В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе гостей забросил Николай Голдобин. Россиянин набрал свое 10-е (2+8) очко в сезоне. По окончании игры Голдобина признали третьей звездой встречи.

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«Коламбус» на выезде обыграл «Даллас» — 2:1. В составе хозяев отличился Александр Радулов, забросивший шестую шайбу в сезоне и набравший 12-е (6+6) очко. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 26 бросков и был признан второй звездой встречи, третьей стал Радулов.

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