НХЛ выплатит $18,9 млн бывшим игрокам в рамках соглашения по делу о сотрясениях

С ноября 2013 года по август 2018-го к исковому заявлению присоединились 318 бывших хоккеистов. Финансовый ущерб для лиги, согласно предварительной сделке, будет равняться $18,9 млн. Из этой суммы будут совершены выплаты компенсаций. Отмечается, что судебная тяжба на настоящий момент является самой крупной в истории лиги.