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15:11 (мск), источник: ТАСС

НХЛ выплатит $18,9 млн бывшим игрокам в рамках соглашения по делу о сотрясениях

ТАСС, 13 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигла предварительного соглашения с бывшими игроками, которые подали в суд на лигу из-за отсутствия ответственности за полученные ими травмы головы. Об этом сообщает канадская вещательная корпорация CBC.

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Источник: AP 2018

С ноября 2013 года по август 2018-го к исковому заявлению присоединились 318 бывших хоккеистов. Финансовый ущерб для лиги, согласно предварительной сделке, будет равняться $18,9 млн. Из этой суммы будут совершены выплаты компенсаций. Отмечается, что судебная тяжба на настоящий момент является самой крупной в истории лиги.

На протяжении многих лет до этого НХЛ отрицала всякую ответственность перед игроками.

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