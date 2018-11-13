НХЛ выплатит $18,9 млн бывшим игрокам в рамках соглашения по делу о сотрясениях
ТАСС, 13 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигла предварительного соглашения с бывшими игроками, которые подали в суд на лигу
ТАСС, 13 ноября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигла предварительного соглашения с бывшими игроками, которые подали в суд на лигу
С ноября 2013 года по август 2018-го к исковому заявлению присоединились 318 бывших хоккеистов. Финансовый ущерб для лиги, согласно предварительной сделке, будет равняться $18,9 млн. Из этой суммы будут совершены выплаты компенсаций. Отмечается, что судебная тяжба на настоящий момент является самой крупной в истории лиги.
На протяжении многих лет до этого НХЛ отрицала всякую ответственность перед игроками.