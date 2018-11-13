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20:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Каролина» отправила Зыкова в фарм-клуб

Нападающий системы «Каролины Харрикейнз» Валентин Зыков отправлен в фарм-клуб, информирует официальный сайт команды.

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НХЛ 2018-2019
Неделя 7, 18.11.2018, 3:00
Каролина Харрикейнз
-Коламбус Блю Джэкетс-

Руководство клуба объяснило своё решение необходимостью предоставить россиянину возможность набрать игровые кондиции.

Напомним, Зыков пропустил последние три игры «ураганов».

В нынешнем сезоне в 13 матчах за «Каролину» на счету Зыкова 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1» и 0 минут штрафного времени.

В среднем форвард проводил на льду около 10 минут за игру.

Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Каролина» рассматривает варианты обмена Зыкова.

Одним из возможных претендентов на нападающего является клуб «Торонто Мэйпл Лифс».

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Каролина Харрикейнз
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